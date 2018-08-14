Украина в ловушке: что убивает страну

Последние четыре года все украинцы делятся на два лагеря. Те, кто считает главной угрозой войну и те, кто считает главным риском коррупцию.

Противостояние между "войной" и "коррупцией" прописалось в партийных программах, публичных спорах, и телевизионных ток-шоу. Фактически, повестка страны напоминает весы – на каждой чаше которых лежит одна из этих тем. И было бы ошибкой не замечать этого баланса.

Читайте також: Скандальная Поклонская — дитя украинской системы

Ко времени Майдана коррупция напоминала онкологию в крайней стадии. На этой стадии опухоль вырезать уже не получится – просто потому, что она отчасти выполняет функции жизнеобеспечения всего организма. Ее нужно долго и трудно облучать антикоррупционной химиотерапией, прежде чем браться за скальпель.

Майдан воодушевил страну, многим показалось, что если Януковича удалось прогнать за три месяца, то за такие же три месяца удастся справиться и с другими проблемами: победить коррупцию, переписать правила игры, создать новый социальный договор. Страна попала в ловушку собственных ожиданий.

По другую сторону окопалась повестка войны. Аннексия Крыма и вторжение на Донбасс запустили в Украине процесс развода с Россией. Украина проводит ревизию символического, формулирует суверенную версию истории, сносит старые памятники и переименовывает улицы. Российское вторжение выбило почву из-под ног у тех, кто отстаивал пророссийское будущее страны.

Москва начинала войну, чтобы удержать Украину, но в результате сумела ее от себя оттолкнуть. До тех пор, пока повестка войны и вторжения актуальна – развод Украины с Россией будет продолжаться. И это Москва тоже не может не учитывать.

Чтобы торпедировать повестку войны – можно инвестировать в тему одной лишь коррупции. Чтобы остановить дрейф от агрессора – достаточно вынести тему вторжения за скобки. Повестка, которую сегодня использует Москва, довольно незамысловата: "Новые ничем не лучше старых", "Ничего не меняется", "Главный враг не в Кремле, а в Киеве". Простите, но нет.

Коррупция безусловно остается бичом украинской реальности. Отечественный коррупционный налог явно завышен – и требует уменьшения. Дерегуляция, конкуренция, прозрачность – все это, разумеется, должно быть среди приоритетов. Но точно так же важны и мотивы тех, кто инвестирует в эту повестку.