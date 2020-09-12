В Ефіопії 11 вересня відсвяткували Новий 2013 рік. Тамтешній календар відстає від звичного нам григоріанського – на 7 років.

Через пандемію коронавірусу у місцевій церкві свято було доволі скромним. Священики назвали це великим покаранням в результаті Божого гніву. Про це пише AP.

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Втім, церковники зазначили, що на відміну від інших країн, пандемія в Ефіопії минула легше.

А ось на місцевому ринку атмосфера була інакшою. Сотні людей прийшли туди у святковий день. Вони ходили між рядами продуктів, спілкувались та розважалися. Однак без дотримання безпекових заходів.

"Мене це дуже бентежить. Вірус поширюється, а його жертви збільшуються. Я раджу людям бути більш обережними, але як бачите, вони поводять себе так, нібито хвороби немає", – сказав торгівець Йоханнес Адане.

Чому Ефіопія лише зараз святкує 2013 рік