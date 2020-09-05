У Великій Британії активісти руху Extinction Rebellion заблокували виїзд з 3 газетних друкарень. Внаслідок цього кілька загальнонаціональних газет не потрапили у продаж вчасно.

Протестувальники звинувачують видання у відсутності повідомлень про кліматичні зміни, повідомляє BBC.

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Акції протесту відбулися у графствах Хартфордшир, Мерсісайд та Північний Ланаркшир. В них взяли участь кілька сотень активістів. Щонайменше 50 осіб арештували.

Довідка. Заблоковані друкарні належать медіамагнату Руперту Мердоку. Вони видають газети Sun, Times, Sun on Sunday, Sunday Times та Scottish Sun, Daily Telegraph, Daily Mail та London Evening Standard.

Зазначимо, що представники видання Sun та Times вже вибачилися перед своїми читачами за затримку.



Протестувальники заблокували британські друкарні / Фото PA MEDIA



Демонстранти перекривали дорогу / Фото PA MEDIA



Демонстранти прикували себе до бамбукових конструкцій / Фото PA MEDIA​

Британська міністерка внутрішніх справ Пріті Пател прокоментувала протести. Вона назвала їх "нападом на вільну пресу, суспільство та демократію". Й підкреслила, що це – абсолютно неприйнятно.