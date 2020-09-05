Екоактивісти блокували газетні друкарні у Британії: є арештовані – фото
У Великій Британії активісти руху Extinction Rebellion заблокували виїзд з 3 газетних друкарень. Внаслідок цього кілька загальнонаціональних газет не потрапили у продаж вчасно.
Протестувальники звинувачують видання у відсутності повідомлень про кліматичні зміни, повідомляє BBC.
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Акції протесту відбулися у графствах Хартфордшир, Мерсісайд та Північний Ланаркшир. В них взяли участь кілька сотень активістів. Щонайменше 50 осіб арештували.
Зазначимо, що представники видання Sun та Times вже вибачилися перед своїми читачами за затримку.
Протестувальники заблокували британські друкарні / Фото PA MEDIA
Демонстранти перекривали дорогу / Фото PA MEDIA
Демонстранти прикували себе до бамбукових конструкцій / Фото PA MEDIA
Британська міністерка внутрішніх справ Пріті Пател прокоментувала протести. Вона назвала їх "нападом на вільну пресу, суспільство та демократію". Й підкреслила, що це – абсолютно неприйнятно.