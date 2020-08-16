Біля берегів Маврикія в Індійському океані розколовся навпіл танкер, що сів на мілину. З нього в океан витекло майже сотня тонн нафтопродуктів.

Танкер зазнав аварії на місці знаходження заповідника рідкісних тварин, повідомляє BBC. До теми Японський танкер сів на мілину в Індійському океані: частина нафти опинилась у воді – фото Що відомо про затонулий японський танкер Японський танкер Wakashio сів на мілину ще 25 липня поблизу Маврикію в Індійському океані. Через це влада острова оголосила екологічний надзвичайний стан.

Стан Wakashio почав погіршуватися в ніч проти п'ятниці. Залишки нафти, яку не вдалося відкачати з трюмів, почали витікати з танкера в море.

Аби зібрати ці залишки гелікоптери постійно курсували між танкером та узбережжям, починаючи від ранку суботи.

Голова місцевої морської адміністрації Ален Донат заявив, що руйнація судна відбулася приблизно о 15:40 за місцевим часом. Носову частину тепер дуже повільно буксирують.

План місцевої влади зараз полягає у тому, аби відбуксирувати цю частину судна щонайменше на одну тисячу кілометрів від острова і затопити її у відкритому океані. Кормова частина поки що залишиться затопленою на тому ж місці. Зверніть увагу! Маврикій є популярним курортом, особливо серед молодят, які полюбляють проводити там медовий місяць. На острові та у водах поблизу є чимало видів рослин і тварин, збереження яких перебуває під загрозою.

Екологи намагаються викачати якнайбільше нафти з танкера / AP Дивіться відео затопленого танкера біля Маврикію: Де розташований Маврикій: дивіться на мапі