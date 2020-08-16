Екокатастрофа в Індійському океані: із затонулого танкера витекло 90 тонн нафти – відео
Біля берегів Маврикія в Індійському океані розколовся навпіл танкер, що сів на мілину. З нього в океан витекло майже сотня тонн нафтопродуктів.
Танкер зазнав аварії на місці знаходження заповідника рідкісних тварин, повідомляє BBC.
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Що відомо про затонулий японський танкер
- Японський танкер Wakashio сів на мілину ще 25 липня поблизу Маврикію в Індійському океані. Через це влада острова оголосила екологічний надзвичайний стан.
- Стан Wakashio почав погіршуватися в ніч проти п'ятниці. Залишки нафти, яку не вдалося відкачати з трюмів, почали витікати з танкера в море.
- Аби зібрати ці залишки гелікоптери постійно курсували між танкером та узбережжям, починаючи від ранку суботи.
- Голова місцевої морської адміністрації Ален Донат заявив, що руйнація судна відбулася приблизно о 15:40 за місцевим часом. Носову частину тепер дуже повільно буксирують.
- План місцевої влади зараз полягає у тому, аби відбуксирувати цю частину судна щонайменше на одну тисячу кілометрів від острова і затопити її у відкритому океані. Кормова частина поки що залишиться затопленою на тому ж місці.
Екологи намагаються викачати якнайбільше нафти з танкера / AP
Дивіться відео затопленого танкера біля Маврикію:
Де розташований Маврикій: дивіться на мапі