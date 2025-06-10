Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. У мережі показали масляну плівку на поверхні води.

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Екологічна катастрофа в Росії

Унаслідок розливу на поверхні води розтягнулася нафтова плівка завдовжки 30 кілометрів. На ліквідацію наслідків піде близько 2 – 3 тижнів, переконує адміністрація Казачинського району.

Окрім того, жителям на правому березі Єнісею радять не пити воду з річки й не використовувати її в побуті.

Екологічна катастрофа у Красноярському краї: дивіться відео

Нафтопродукти зосереджені на правому березі, у прибережній зоні, де затримуються на березі та заплавах. Частина забруднень змивається течією в центральне річище, потрапляючи на судноплавний шлях,

– йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше через екологічну катастрофу, викликану розливом мазуту після аварії танкерів у Керченській протоці, в Росії закрили пляжі Анапи. За словами керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, країна-агресорка фактично втратила курорти Анапи та Сочі.