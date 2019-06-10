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      Екологічна катастрофа на річці Рось: де дозволено, а де обмежено водопостачання

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      У Білій Церкві відновили водопостачання після викиду хімікатів у Рось
      У Білій Церкві відновили водопостачання після викиду хімікатів у Рось / Ілюстративне фото

      Через забруднення хімікатами річки Рось на Вінниччині у районі селища Збаржівка обмежили водокористування, заборонили відпочивати на водоймі та ловити рибу. Проте, у Білій Церкві на Київщині, куди веде течія, шкідливих речовин не виявили і вже поновили водопостачання місцевим.

      Водопостачання в районі аварії поблизу Збаржівки обмежили тимчасово. На цьому зауважив завідувач відділу профілактики неінфекційних захворювань Київського міського лабораторного центру МОЗ України Сергій Тимошенко у коментарі "Громадському".

      Читайте також: Екологічна аварія на Росі: що сталося, чим загрожує, як діяти

      Ми обмежили водокористування, заборонили купання, відпочинок на воді, рибальство і використання в якості питної води. Але це тимчасово, тому що річка має особливості до розчинення таких забруднювачів, їх акумуляції, а потім видалення,
      – сказав він.

      За словами Тимошенка, ці обмеження будуть дійсними щонайменше декілька днів. За цей час воду з річки не можна брати навіть для використання у господарстві.

      Вживання забрудненої води може призвести до отруєння та алергічних реакцій у людей та тварин.

      Водночас, міський голова Білої Церкви Геннадій Дикий повідомив, що комісія міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій отримала результати аналізів, які не виявили отруйних речовин у воді річці Рось на території міста.

      Тому, у Білій Церкві 10 червня о 20 годині відновили водопостачання жителям.

       

      Що відомо про потрапляння хімікатів у річку Рось?У селі Збаржівка Вінницької області сталася серйозна ДТП внаслідок якої у річку Рось перекинулась машина з 1 тонною інсектициду "Нурел Д". Течія річки рознесла хімікат у сторону Київщини. Інсектицид, що потрапив у воду надзвичайно шкідливий для людей і тварин. У річці вже загинула риба та решта всіх живих організмів.

      Через масштабне потрапляння хімікатів у воду в Білій Церкві та Умані припинили центральне водопостачання. 

      Згодом в ДСНС повідомили, що виявлені в річці Рось фунгіциди та пестициди є безпечними для навколишнього середовища і жодної небезпеки для здоров’я жителів околиць річки немає.

      blog_ava
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      Теги: Новини України ДСНС Екологія Екологічна катастрофа на Росі Біла Церква
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