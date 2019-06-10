Екологічна аварія на Росі: що сталося, чим загрожує, як діяти

На Вінничині в річку потрапили отруйні речовини. Наскільки небезпечна ситуація, для кого, як вона вирішується і як діяти тим, хто в зоні небезпеки, з'ясовував 24 канал.

Що сталося

9 червня 2019 року приблизно о 5 ранку мікроавтобус Mersedes Sprinter з’їхав з дороги та перекинувся в ставок, розташований на річці Фоса, притоці річки Рось. Подія сталася біля села Збаржівка Погребищенського району Вінницької області. Аварія спричинила загоряння і пошкодила тару, в якій перевозились засоби захисту рослин, звідти вони потрапили в воду.

Читайте також: Чому в Дніпрі купатися небезпечно: нахабна корупційна схема

Повідомляли про викид 1 тонни хімічно небезпечної речовини "Нурел Д". У районній адміністрації Погребищенсього району зауважили, що хімікати за 10-12 годин можуть досягти Київської області. У річці загинула риба та решта всіх живих організмів.

У поліції повідомили, що гербіциди, які потрапили у річку, викрали з території фермерських господарств Козятинського та Липовецького районів. Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом забруднення водойми. Ще дві кримінальні справи відкрили через крадіжку хімікатів.



Хімікати. Фото зі сторінки Миколи Чечоткіна

Що каже влада

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін запевнив, що "ситуація із забрудненням водойм гербіцидами… перебуває на контролі у місцевих органів виконавчої влади та ДСНС України".

Відповідними службами відібрано проби води з ставка та річки Рось. Результати хімікобіологічного аналізу на вміст хімічних речовин оприлюднили 10 червня (про це далі).

Щоб не допустити отруєння людей, комісією ТЕБ та НС Білоцерківського району Київської області прийнято рішення про припинення роботи водозабору з 23 год. 9 червня.

Чи не залишиться Біла Цервка і Умань без води

Чиновники запевнюють, що ні. Запаси резервної води у Білій Церкві були на 1 добу, в Умані – на 3 доби. Микола Чечоткін повідомив, що при необхідності буду підвозити воду.

У ДСНС переконують, що небезпеки для закриття Білоцерківського водозабору не існує. Втім, водопостачання ще не відновили. Міський голова Білої Церкви Геннадій Дикий заявив, що з 16:00 організують близько 10 пунктів для забезпечення безкоштовної питної води. Білоцерківська міська рада також оприлюднила мапу із розташуванням громадських колодязів.

Читайте також: Зелене море в Одесі: чим це небезпечно для екології та людини

Що кажуть екологи

Державна екологічна інспекція у Вінницькій області ще 9 червня відібрала проби води зі ставка Панського у місці розливу, також – на річці Фоса (200 м нижче місця розливу) та річці Рось (100 м нижче впадіння річки Фоса), і провела вимірювання 7 показників за допомогою експрес-методів.

За результатами вимірювань встановлено:

- низький вміст розчиненого кисню (від 2,92 до 3,8 мг/дм3 у ставку Панському та річці Фоса; 3,08 мг/дм3 у річці Рось 100 м нижче впадіння річки Фоса при нормативному вмісті не менше 4,0 мг/дм3);

- більше норми вміст азоту амонійного у ставку Панському, річці Фоса, річці Рось 100 м нижче впадіння річки Фоса;

- більше норми вміст нітритів у ставку Панському та річці Фоса.

Вміст забруднюючих речовин у пробі води, відібраній у річці Рось (село Борщагівка, на межі Вінницької та Київської областей) не перевищує нормативних значень; вміст розчиненого кисню задовільний та становить 5,19 мг/дм3.

Інспекція у Вінницькій області продовжує вимірювання решти показників в лабораторних умовах. Спостерігають за якісним станом ставка Панського, річок Фоса та Рось.

Читайте також: З користю для себе та природи: що таке плогінг і чому це важливо

Начальник управління екологічного нагляду (контролю) у Черкаській області Олександр Позняков вважає, що "ситуація більше місцевого рівня (локальна), ніж катастрофічна", – написав він у Facebook. Він уточнив: зважаючи на відстань по річці Рось від села Збаржівка до міста Корсунь-Шевченківський, (де Рось впадає в Дніпро – 24 канал), кількість отруйних речовин буде не настільки велика, щоб спричинити техногенну катастрофу.



Річка Рось. Фото з iloveukraine.com.ua

Перший заступник голови Вінницької ОДА Андрій Гижко під час брифінгу 10 червня запевнив, що станом на восьму ранку понеділка в результаті аналізу води на межі Вінницької та Київської областей не зафіксували концентрацій небезпечних речовин, які перевищують гранично допустиму норму. За його словами це речовини другого-третього класу небезпеки, після використання деяких з них на полях можна працювати вже через день або на третій день.

Крім того, він зазначив, що не підтвердилася інформація про потрапляння до Росі небезпечного інсектициду "Нурал-В".

Заступник директора Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС Олександр Лещенко зауважив, що наразі візуально не було виявлено фактів загибелі риби.

Що робити мешканцям

ДСНС і екологи рекомендують в найближчий час утриматись від купання, вилову риби та випоювання худоби в акваторії річки Росі.