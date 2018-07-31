Екологічний тероризм: Ахметов проти жителів Кривого Рогу

Олігарх Рінат Ахметов планує розмістити хімічне виробництво поруч з спальними районами Кривого Рогу. В зоні ризику – великі житлові масиви, де понад 100 тисяч людей.

Кривий ріг – одне з найбільш забруднених міст України. Промислові гіганти щороку викидають в повітря міста понад 300 тисяч тонн шкідливих речовин.

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Громада Кривого Рогу б’є на сполох: їх чекає нова загроза. Компанія Ріната Ахметова планує розмістити виробництво мінеральних добрив біля їхніх домівок. Основна небезпека цього підприємства – у повітря може потрапити аміак.

Вплив на ґрунтові води, основний пил, який буде виділятися, а також шкідливі гази – вони будуть іти якраз в сторону житлової забудови. А це вже є шкода для здоров’я,

– зазначила голова фракції "Самопоміч" у Криворізькій міській раді Людмила Бурман.

Це заперечує і запевняє, що виробництво – безпечне генеральний директор компанії "Українські мінеральні добрива" Олексій Афанасьєв. "Наше виробництво не являє собою ні хімічного виробництва, ні якогось шкідливого для екології виробництва", – запевнив директор підприємства.

Однак, мешканці Кривого Рогу – словам підприємців не вірять. Щоб висловити спротив виходять на акцію під міську раду. Вимагають аби депутати скасували дозвіл на оренду землі для небезпечного виробництва.



Криворіжці проводять акцію під міськрадою

Депутатська більшість ігнорує позицію мешканців. І навіть не розглядає їхню вимогу. Громада ж наполягає: виробництво азотного добрива має бути за межами міста.

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Депутат Дніпровської обласної ради Анатолій Івахно зазначив, що вони повинні знайти альтернативний варіант в тому місці, де мешкають люди. Зупинити свавілля олігарха вимагає і в Міністерстві екології.

До Міністерства екології ми привезли 7350 підписів, і відповідно це є результатом як роботи ініціативної групи так, і самоорганізації криворіжців,

– заявила Людмила Бурман.