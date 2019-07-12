13:27
12 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Італійці шукають скарби у Кремлі. Новий секс-символ Росії
      Вєсті Кремля
      22:02, 11 липня
      Вєсті.UA: Зеленський став екзорцистом. Прихована любов Медведчука
      Вєсті.UA
      19:21, 11 липня
      "Свободу" не спинити: чи існує угода між Тягнибоком та Медведчуком
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Екологія стала таким же виборчим інструментом, як гречка, – асоціації екологів

      27 Читать новость на русском
      Тема екології в політиці
      Тема екології в політиці / opinionua.com

      Найбільші еко-асоціації України виступили проти використання екології у політичних цілях.

      Екологи, що об’єдналися, підписали меморандум про недопущення використання екології в політичних цілях, пише "Обозреватель".

      Понад 16 найбільших професійних галузевих об'єднань і асоціацій України підписали меморандум про співпрацю, покликаний припинити використання теми екології в політичних цілях.

      Очевидно, в останні кілька років і до України дістався світовий тренд цинічного використання теми екології у комерційних і політичних цілях, нарівні зі зниженням тарифів і боротьбою з корупцією вже буденне сьогодення, яке ми спостерігаємо в ЗМІ, і є маніпулятивною передвиборчою технологією,
      – сказано в заяві PAEU (Професійної асоціації екологів), на ініціативу якої відгукнулися екологічні та галузеві асоціації.

      За словами екологів, все частіше спостерігається одностороннє висвітлення екологічної інформації, а перед виборами – теми, які багато років не викликали занепокоєння у населення, раптово стали токсичними. Виникли цілі об'єднання експертів, які заробляють політичні бали на критиці подібних тем.

      До ініціативи Професійної асоціації екологів приєдналися Асоціація підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами, Біоенергетична асоціація, Вітроенергетична асоціація, Асоціація сонячної енергетики, Центр енергетичної безпеки та інші.

      На думку підписантів, небезпека використання екологічної теми у політичних цілях полягає у тому, що реальні екологічні проблеми, якими необхідно займатися на державному рівні, при цьому замовчуються.

      blog_ava
      Головні новини 11 липня: Рада проголосувала за Виборчий кодекс і розмова Зеленського й Путіна
      сьогодні
      4870
      Теги: Новини політики Екологія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Коаліціада-2019: якою буде більшість в Раді після виборів?
      сьогодні , 12:00 Коаліціада-2019: якою буде більшість в Раді після виборів?
      Наталія Лебідь 563
      Маєтки Сергія Тарути: як живе другий номер "Батьківщини"
      сьогодні , 11:01 Маєтки Сергія Тарути: як живе другий номер "Батьківщини"
      Юлія Гілей 4092
      Кривавий урок для Зеленського: дилетантство призводить до загибелі людей
      сьогодні , 08:50 Кривавий урок для Зеленського: дилетантство призводить до загибелі людей
      Олексій Чибісов 4587
      "Мне сердце вырвали, понимаешь?"
      11 липня , 22:00 "Мне сердце вырвали, понимаешь?"
      Повернись живим 1790
      Відпочинок у Болгарії: як дешево та незабутньо провести відпустку
      11 липня , 21:00 Відпочинок у Болгарії: як дешево та незабутньо провести відпустку
      Юлія Гілей 1050
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук