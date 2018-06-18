Екс-гравець "Дніпра" Калініч відрахований зі збірної Хорватії на Чемпіонаті світу

Форвард збірної Хорватії Нікола Калініч відмовився виходити на заміну у матчі його команди проти збірної Нігерії на Чемпіонаті світу 2018 року.

Така поведінка не сподобалася головному тренеру "картатих" Златко Далічу, який вирішив за це покарати гравця і відправити його додому з Мундіалю.

"Така ситуація сталася з ним уже в другій або третій раз. Мабуть, він просто не готовий грати на чемпіонаті світу", – сказав Даліч журналістам.

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Варто зазначити, що Хорватія перемогла у цьому матчі завдяки автоголу Етебо та голу з пенальті Модріча. 21 червня Хорватія зіграє з Аргентиною, а 26 червня – з Ісландією.

Нагадаємо, Нікола Калініч виступав за "Дніпро" з 2011 до 2015 року. Згодом він перебрався до італійської "Фіорентини", а з 2017 року виступає за "Мілан".