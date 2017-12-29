Екс-нардеп оприлюднив невідомі подробиці щодо розстрілу Євромайдану

Під час подій Євромайдану снайпери могли стріляти у мітингувальників, якщо комусь із бійців буде завдано шкоди. Відповідний наказ надав колишній командувач Внутрішніх військ Станіслав Шуляк.

Про це під час судового засідання щодо державної зради повідомив колишній очільник кримського осередку БЮТу та екс-нардеп від "Батьківщини" Андрій Сенченко, передає Цензор.НЕТ.

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Зокрема, він розповів, що тоді зустрічався з першим заступником Внутрішніх військ України Сергієм Коноплянником, який, за його словами, запобіг багато чому.

"Я підійшов, і ми піднялися в скверик. В районі 9-ї ранку з правого під'їзду Кабміну вийшла група, ланцюжком, хлопців у чорній формі. У руках у них були довгі футляри. Він сказав, що Шуляк дав наказ снайперам виходити на Європейську площу. Ми спостерігали, як вони спускалися. Була команда – якщо хоч похитнеться у шеренгах Внутрішніх військ, стріляти на ураження в мітингувальників", – додав політик.

Нагадаємо, за словами генпрокурора Юрія Луценка, накази стріляти в активістів під час Революції Гідності віддали колишній президент Віктор Янукович, чинний тоді глава МВС Віталій Захарченко та керівник СБУ Олександр Якименко.