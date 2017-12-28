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Екс-нардеп на суді пояснив, чому відбулася втеча Януковича

13:02, сьогодні 2249 Читать новость на русском
Віктор Янукович
Віктор Янукович / Getty Images

На початку 2014 року президент-утікач Віктор Янукович діяв за вказівкою Кремля і не мав жодних намірів про щось домовлятися із тодішньою опозицією. Крім того, його втечі передувало те, що багато тодішніх міністрів, заступників міністрів і 77 з 186 нардепів із фракції "Партія регіонів" покинули Україну.

Про це заявив лідер громадської організації "Сила права", екс-народний депутат від партії "Батьківщина" Андрій Сенченко під час під час допиту в ролі свідка обвинувачення у справі про державну зраду президента-втікача Віктора Януковича, передає "Інтерфакс-Україна".

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"Для мене абсолютно очевидно, що звернення Януковича до Путіна з'явилося на замовлення Кремля. При цьому те, що викладено в цій заяві, по суті, суперечить тій угоді, яку підписав Янукович (21 лютого 2014 року з опозицією за участю міжнародних посередників – "24"), навіть в плані оцінок. Тому що в тій угоді визнавалося, що є серйозна криза, з якої треба виходити, а у зверненні від 1 березня йдуть однозначні, абсолютно неправдиві звинувачення: про переслідування в Криму і на Донбасі за політичними та мовними ознаками", – підкреслив він.

За словами політика, Янукович не збирався дотримуватися вищезазначеної угоди з опозицією.

"22 лютого в Верховній Раді були відбулося голосування за закони, в тому числі і закон про відновлення дії окремих положень Конституції 2004 року, і він буквально протягом години надійшов до Адміністрації президента, але 22 лютого до вечора Віктора Януковича там вже не було – він покинув адміністрацію президента та, по суті, втік, не виконавши пункт угоди і не підписавши цей закон", – зауважив колишній екс-парламентар.

Водночас лідер громадської організації "Сила права" наголосив, що станом на 22 лютого 2014 року багато тодішніх міністрів, заступників міністрів і 77 з 186 нардепів із фракції "Партія регіонів" покинули Україну.

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На мій погляд, вони, таким чином, продемонстрували, що вина за те, що відбувається лежить на Януковичі. І я думаю, що саме втеча його прихильників спровокувала таку його реакцію та втечу з країни. Говорити про те, що була якась пряма загроза його життю, на мій погляд, підстав немає. Хочу підкреслити одну думку, що за всіх попередніх президентів ніколи не було такого, щоб з їхнім від'їздом навстіж були розкритими двері адміністрації та папери валялись у коридорах. Саме тому я вважаю, що увечері 21 лютого 2014 року сталася втеча,
– констатував Сенченко.

Додамо, що адвокат Януковича Віталій Сердюк неодноразово перебивав Сенченка, заявляючи, що його судження є суб'єктивними, помилковими та такими, що порушують присягу свідка.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Віктор Янукович Історія Євромайдан Партія регіонів
Джерело: 24 Канал
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