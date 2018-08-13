Екс-заступник голови "Укргазвидобування" Тамразов вийшов під заставу: вражаюча сума

Колишній перший заступник голови правління "Укргазвидобування" Олексій Тамразов, підозрюваний у спробі дачі прокурору хабара в розмірі 200 тисяч доларів, вийшов зі слідчого ізолятора під заставу.

Про це виданню Українська правда повідомили його захисники.

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"Внесли друзі. Він уже вийшов", – сказав адвокат Микола Ореховський.

За його словами, заставу внесли 13 серпня в повному визначеному судом розмірі – 3 мільйони. Тепер Тамразов має носити електронний браслет та здати закордонні паспорти. Наразі браслет на нього ще не вдягли.

Адвокат розповів, що апеляцію на рішення вже готують, але наразі суд оголосив лише коротку ухвалу, без мотивувальної частини.

Ореховський наполягає, що Тамразова не мали право взяти під варту лише коротким рішенням, в якому відсутня аргументація суду. Тому перша апеляція буде стосуватись саме арешту, який, на думку захисту, був незаконним.

Нагадаємо, 9 серпня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що під час спільної операції Генеральної інспекції Генпрокуратури України і СБУ затримано колишнього першого заступника голови правління ПАТ "Укргазвидобування" Олексія Тамразова, який намагався дати чималий хабар прокурору ГПУ за сприяння у знятті арешту з майна у кримінальному провадженні, пов'язаному з діяльністю злочинної організації Януковича.

Хто такий Олексій Тамразов?Це колишній топменеджер "Укргазвидобування" Олексій Тамразов відомий як бізнесмен, власник інтернет-видання INSIDER і гонщик, зокрема команди, яку заснував Віктор Янукович-молодший. В газовій держкомпанії він працював з 2010 по 2014 рік. В той час вона входила до сфери впливу Дмитра Фірташа. Тамразов свої зв'язки з олігархом заперечував. Але саме журналісти INSIDER висвітлювали процес над Фірташем у Відні. З іншого боку, під час анексії Криму, Тамразов їздив в Крим підтримувати українських моряків. А потім – вносив мільйонні застави у судах, щоб ті відпустили активістів, підозрюваних у вбивстві публіциста Олеся Бузини і розстрілі беркутівців.