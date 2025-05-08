Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБР.

До теми Сприяв зриву мобілізації: ДБР завершило розслідування щодо заступника начальника Черкаського ТЦК

Яку нову підозру оголосили експосадовцю Рівненського РТЦК

За даними слідства, колишній начальник Рівненського РТЦК створював умови для уникнення мобілізації окремими військовозобов'язаними.

Він робив так, щоб щодо таких осіб не проводилися перевірки та їх не притягували до відповідальності за ухилення від служби. Попередньо встановлено, що незаконну допомогу отримали понад пів сотні осіб,

– розповіли у бюро.

Правоохоронці підкреслили, що наразі фігурант звільнений з посади та підозрюється у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

"Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі", – пояснили у ДБР.

У бюро також нагадали, що у 2024 році цього посадовця разом із керівником Рівненського обласного ТЦК та СП викрили у побитті підлеглого битою. У колишнього начальника районного ТЦК також знайшли наркотики. Наразі справа перебуває на розгляді в суді.

Окрім цього, керівника обласного ТЦК підозрюють у перешкоджанні діяльності Збройних Сил України – зокрема, в умисному сприянні ухиленню громадян від мобілізації під час дії воєнного стану.