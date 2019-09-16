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      Екснардеп Святаш не повертає кредити і намагається "кошмарити" суддів, ГПУ і ДБР, – Дубінський

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      Дмитро Святаш
      Дмитро Святаш / politeka.net

      Екснардеп Дмитро Святаш, який є одним із засновників і власників автомобільної корпорації АІС, організував системний тиск на суддів, прокуратуру і антикорупційні органи з метою уникнути погашення кредитів.

      Про це за підсумками власного розслідування заявив чинний народний депутат України Олександр Дубинський у своєму відеоблозі.

      "Цього тижня я пана Святаша рази три бачив під куполом в парламенті. Він щось підписував. І думаю: що він там ходить? З'ясувалося, що ходить він, щоб написати звернення 20 народних депутатів генпрокурору новому, Рябошапці, з вимогою перевірити, чи правильно прокуратура розслідує справу про ухилення від сплати кредитів", – розповів Дубінський, зазначивши, що незабаром в ЗМІ з'явився лист на ім'я генпрокурора Руслана Рябошапки за підписом 20 обранців.

      Дубінський зазначив, що в оприлюдненому в ЗМІ листі були приховані прізвища підписантів і назвав цих людей поіменно, підкресливши, що серед них багато недобросовісних боржників.

      "20 депутатів звернулися до Рябошапки з вимогою перевірити чи законно є**ть аферистів, які не повертають кредит. Ну, не знаю, законно чи не законно. Але питання в тому, що нема чого приховувати свої прізвища, бо ми і так дізнаємося. Серед депутатів я собі записав: Загороднюк, Мамка, Мамай, Павленко, Скорик, Єфімов Максим, Борт, Бондар. Загалом ті люди, які точно так само, як і Поляков зі Святашем "світилися" у справі про неповоротні кредити, які зараз за допомогою ось таких от звернень намагаються впливати на нову владу, а ще недавно проводили проти неї мітинги", – розповів Дубинський.

      Раніше Олександр Дубинський повідомив, що має докази, що Cвяташ системно фінансує організацію проплачених мітингів.

      "Я з людьми спілкуюся, а вони кажуть: у нас мітинги йдуть, ми вам дамо документи, хто їх організовував. Дивлюся, а організатори та виконавці все ті ж самі, які були під "1+1". І фінансує все це Дмитро Святаш. Тільки в даній ситуації він вже намагається мітингами задавити суди, ДБР, прокуратуру і Агентство з управління активами (АРМА), тому що у нього вилучають його майно, яке було в заставі у одного з банків", – уточнив Дубінський.

      І зазначив, що недобросовісним боржникам банків при президентові Зеленському більше не вдасться уникнути відповідальності: "За нової влади борги доведеться віддавати".

      Нагадаємо, що мовиться про заборгованість по кредитах, які власники автокорпорації АІС Дмитро Святаш і Василь Поляков взяли в "УкрСиббанку" понад 10 років тому, і право вимоги яких нині належить групі DCH. Загальна сума зобов'язань за ці роки досягла 100 мільйонів доларів.

      Як відомо, Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики делегував Олександра Дубінського, відомого журналіста-розслідувача правопорушень у фінансовому секторі, в конкурсну комісію з відбору незалежних членів наглядових рад банків. Конкурсна комісія складається з 5 представників (3 від Кабінету Міністрів України, 1 від Президента і 1 від профільного комітету Ради).

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      Теги: Новини України Новини політики Олександр Дубінський Святаш Дмитро Володимирович
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