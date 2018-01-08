Експерт пояснив, чому пошуки наступника Гонтаревої у НБУ затягнулися

Ще досі не призначено нового очільника Нацбанку, оскільки поки немає кандидатури, яка б підходила і президенту Петру Порошенку, і українському парламенту.

Таку думку висловив відомий політолог і керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, передає "Главред".

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Зокрема, експерт підкреслив, що ситуація, коли людина очолює відомство з приставкою "в.о" стала вже в Україні "поганою модою".

"А це не єдиний такий приклад. У нас вже можна побачити цілу купу виконувачів обов'язків. Це вже така погана мода. На мій погляд, тут немає якоїсь єдиної причини", – зауважив він.

Крім того, політолог прокоментував невизначеність довкола призначення голови Національного банку України на постійній основі.

"Щодо НБУ, то президент шукає, з одного боку, лояльну собі фігуру. З іншого боку – це повинна бути кандидатура, яка є прохідною для парламенту. Пошуки затягнулися. Сподіваюся, що це питання все ж буде вирішено. Це важливо для переговорів з МВФ", – додав Фесенко.

Нагадаємо, Валерія Гонтарева заявила про свою відставку з посади голови НБУ. Функції керівника виконує перший заступник Валерії Гонтаревої Яків Смолій.



Поінформоване джерело 24 Каналу в НБУ розповіло, що Володимир Лавренчук стане наступним керівником Національного банку.