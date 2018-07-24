Експерт заявив, що Зайцева не могла загальмувати перед зіткненням: деталі смертельної ДТП

Автомобіль Lexus, яким керувала Олена Зайцева, не міг уникнути зіткнення з авто Геннадія Дронова, адже рухався зі швидкістю в межах 65-120 кілометрів за годину, заявив під час засідання суду експерт з транспортних досліджень Віталій Варлахов. В результаті зіткнення автомобілів в Харкові загинули шестеро людей, ще п'ять отримали травми.

24 липня в Київському районному суді Харкова допитали експертів Харківського інституту судових досліджень у справі про ДТП в Харкові, в якому загинули шестеро людей.

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Експерт з транспортним досліджень Віталій Варлахов заявив, що Lexus, яким керувала Олена Зайцева, не міг загальмувати вчасно, так як рухався зі швидкістю в межах 65-120 кілометрів за годину. Варлахов підкреслив, що зіткнення з автомобілем другого обвинуваченого Геннадія Дронова можна було уникнути, якби автомобіль Зайцевої рухався зі швидкістю 103-106 кілометрів за годину.

Мінімальна відстань Lexus при зеленому сигналі було не більше 38 метрів від розмітки. Зупинка була неможлива,

– зазначив розповів експерт.

22 травня суд представив результати судово-медичних експертиз обвинувачених. У характеристиці Зайцевої немає даних про її алкогольному або наркотичному сп'янінні, хоча первинний аналіз показав наявність опіатів в її сечі.

На засіданні 5 червня в суді свідок з боку захисту, медексперт Олександр Чубенко, який досліджував сечу Зайцевої, заявив, що при повторному дослідженні наявність або відсутність опіатів неможливо було підтвердити через нестачу біозразків.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській у Харкові трапилась смертельна ДТП за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Внаслідок аварії на місці загинули 6 осіб. Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт, водієм Volkswagen Touareg був Геннадій Дронов, якого суд теж узяв під варту.