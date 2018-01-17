Експерти назвали найбільш непродуктивних депутатів Ради

Комітет виборців України визначив найбільш та найменш продуктивих депутатів-законотворців у 2017 році.

Про це повідомили у прес-службі КВУ.

Серед найпродуктивніших депутатів у 2017 році члени фракції "Блоку Петра Порошенка" Андрій Шинькович та Марія Іонова, а також член "Самопомочі" Ірина Подоляк. Так, законами стали по дев’ять законопроектів авторства Шиньковича та Іонової, а також вісім – Подоляк.

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У той час як окремі народні депутати стали авторами відразу кількох прийнятих законів, частина парламентарів навіть не зареєстрували жодного проекту закону за рік. Це стосується 11 народних депутатів, 5 із яких є членами фракції "Опозиційний блок".

Серед депутатів, які не зареєстрували жодного проекту закону за 2017 рік: Сергій Льовочкін, Дмитро Добкін, Євген Бакулін, Тарас Козак, Денис Омельянович із фракції "Опозиційний блок", позафракційні Павло Балога, Едуард Матвійчук, Тетяна Донець із НФ, Наталія Агафонова із БПП, а також нардепи-втікачі Сергій Клюєв та Олександр Онищенко.

В середньому в 2017 році один народний депутат зареєстрував 15 законопроектів.