Хто з депутатів, які голосували за "диктаторські закони" 4 роки тому, досі працює в Раді

4 роки тому депутати ухвалили пакет так званих "диктаторських законів". У вівторок, 16 січня, суд мав укотре розглянути однойменну справу. Але засідання знову відклали на місяць. Адже не з'явилися ані екс-очільник фракції "Партії регіонів" Олександр Єфремов, ні його адвокати, ні прокурор. І якщо Єфремов перебуває у СІЗО, то інші, хто тоді підіймав руку за криваві закони, і досі в сесійній залі.

16 січня 2014 року без системи "Рада" просто підняттями рук депутати проголосували за так звані "диктаторські закони".

Вони передбачали значні обмеження прав і свобод українців. За рух у колонах більше 5 авто – вилучення прав і автомобіля на 2 роки; 10 діб арешту за каску чи маску під час акції; 15 діб за встановлений намет; 15 років тюрми за участь у протестах, які тоді називали масовими заворушеннями. Крім того, суддям дозволили виносити рішення без підсудного та його захисту.

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У відповідь на Майдані оголосили повну мобілізацію. Активісти вимагали скасувати драконівські закони. Та під час ходи сталися сутички із "беркутівцями". Ті застосували зброю. Результат – спалені автобуси та сотні поранених майданців.

Уже в лютому "диктаторські закони" втратили чинність, Янукович утік, бійців "Беркута" вивели. Під час Революції Гідності загинуло близько сотні людей.

Після Майдану всі сподівалися на оновлення влади. Проте ось вона, Верховна Рада сьогодні: 63 депутати, які чотири роки тому голосували за "диктаторські закони", знову у сесійній залі. Серед них колишній "регіонал" Нестор Шуфрич, який відстоював право носити георгіївські стрічки, мільйонер, лідер партії "Відродження" та друг російського бізнесмена Віталій Хомутинник, зручний Юхим Звягільський, який пройшов всі 8 скликань, співавтор одіозного мовного закону Сергій Ківалов та олігарх російського походження Вадим Новинський. І вони і надалі мають право голосувати за долю українців.