Експерти назвали 12 фактів про лібідо, які необхідно знати

Секс-експерти розвінчали популярні міфи про лібідо і детально пояснили, які ж насправді фактори відповідають за сексуальне бажання.

Часто закохані пари стають жертвами міфів та стереотипів про лібідо, через що виникають взаємні звинувачення чи дорікання. Експерти рекомендують більше дізнатися про лібідо, щоб вберегти стосунки від небажаних проблем.



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12 фактів про лібідо, які необхідно знати

1. Лібідо – це те не саме, що бажання сексу

Іноді у людей немає бажання, але фізично вони можуть займатися сексом, а іноді бажання багато, а тіло не реагує. Обидві ситуації відбуваються постійно і є абсолютно нормальними.

2. Не існує "нормального" лібідо

Багато хто вірить, що бажання повинно виникати спонтанно. Але всі ми різні, всі наші тіла різні. Отож, такого поняття, як нормальний рівень сексуального бажання, не існує. Воно може бути спонтанним, але часто виникає в процесі стимуляції. Більш того, іноді потрібно докласти чимало зусиль, щоб досягти відповідного настрою.

3. Спроба підтримувати "ідеальне" лібідо може нашкодити самооцінці

Цей пункт логічно випливає з попереднього. Так як для лібідо не існує поняття норми, значить, високе, низьке сексуальне бажання, або його відсутність є нормальним явищем. Люди, які переживають з приводу невідповідності рівня свого бажання міфічному ідеалу, зіштовхуються з проблемами самооцінки та сексу.

4. Якщо лібідо вашого партнера нижче, ніж ваше, це не означає, що він вас не хоче

Насправді людина може просто мати більш низький рівень лібідо. З вашої привабливістю це ніяк не пов'язано. Краще прийняти цей факт, інакше відносини в ліжку стануть складними і заплутаними.

5. Лібідо може змінитися з медичних причин

Все, що пов'язано з кровообігом, гормонами, фізичним болем або дискомфортом, може вплинути на рівень лібідо. Серед медичних причин – ліки (антидепресанти, протизаплідні таблетки), психічні та хронічні захворювання, наприклад, діабет або синдром полікістозних яєчників.

Якщо ви помітили різку зміну лібідо, це серйозний привід звернутися до лікаря.

6. На лібідо можуть вплинути і повсякденні фактори

Є чимало досліджень, які доводять, що на рівень сексуального бажання впливають найрізноманітніші чинники. Найбільш поширений – стрес. Чим вищим є рівень стресу у жінки, тим нижчим є її лібідо. Воно також може змінитися під впливом графіка роботи або їжі.

7. Лібідо може змінитися з віком

Тіло і мозок змінюються в процесі дорослішання. Те ж саме стосується і лібідо. Наприклад, під час менопаузи у жінок змінюється вагінальна тканина, тому секс може стати болючим. Це проста причина зниження бажання.

8. Лібідо не пов'язане з гендерними стереотипами

Є багато руйнівних стереотипів про секс і гендер. Наприклад, що чоловіки весь час хочуть сексу, а жінки ні. Або якщо жінка має високе лібідо, то це ненормально, і їй має бути соромно.

В реальності все не так. Рівень бажання ніяк не пов'язаний із статевою приналежністю. Однак через стереотипи люди можуть почати думати, що з ними щось не так.

9. Лібідо не дорівнює оргазму

Сексуальне бажання – це ще не гарантія оргазму. Цілком може статися так, що посередині процесу людина зазнає дискомфорт, і тоді шлях до фіналу стане занадто довгим. Якщо взагалі не заблокується.

Крім того, можна отримати секс з оргазмом, якщо він починався без особливого бажання.

10. Лібідо не пов'язане з негативними сексуальними переживаннями

Якщо у вас був негативний або невідповідний сексуальний досвід, це ще нічого не говорить про ваше лібідо. Тому вкрай важливо знати, що вам подобається і не подобається. Тоді ви зможете дізнатися, чого хочете з конкретним партнером.

Якщо у вас низьке лібідо і не надто вдалий сексуальний досвід з партнером, то це навряд чи допоможе вам сильніше його хотіти. І, навпаки, приголомшливі сексуальні моменти, пережиті з людиною, можуть запалити вас, навіть якщо спочатку ви були не в настрої.

11. Якщо ви хочете підвищити лібідо, спочатку зрозумійте, чому

Іноді прагнення підвищити лібідо пов'язано з більш високими потребами партнера, а іноді – з особистими переживаннями. Причини різні, тому і вирішувати їх потрібно по-різному.