Експрем'єр Олексій Гончарук знайшов собі нову роботу
Олексій Гончарук став науковим співробітником Eurasia Center, що є складовою частиною Atlantic Council. Колишній український прем'єр фактично перебував у "творчих пошуках", відколи перестав очолювати Кабінет Міністрів України на початку березня 2020 року.
Про те, що Олексій Гончарук увійшов до команди аналітичного центру, повідомляє сам Eurasia Center у своєму твіттері.
Цікаво Життя після прем'єрства: чим займається Олексій Гончарук
Маємо честь оголосити, що Олексій Гончарук приєднається до нас як новий заслужений науковий співробітник. Будучи прем'єром у 2019 – 2020 роках, він очолював орієнтований на реформи уряд. Ми надзвичайно раді вітати його в команді,
– заявили Eurasia Center.
Що відомо про Eurasia Center?
Це складова частина Atlantic Council – американської неурядової організації, аналітичного центру. Сам Eurasia Center займається просуванням демократичних цінностей у східній Європі, Росії, Кавказі й Середній Азії.
Atlantic Council зокрема займається просуванням ініціатив, які мають на меті підтримку незалежності України, її територіальної цілісності і євроатлантичної інтеграції.
Коротко про Олексія Гончарука:
- Це 36-річний український політик і юрист. У період з серпня 2019 року до 2020 року він очолював Кабінет Міністрів України. До грудня 2019 року був наймолодшим прем'єром у світі й досі залишається наймолодшим очільником українського уряду.
- На початку березня Олексія Гончарука разом з його урядом відправили у відставку. Заяву про звільнення він подав особисто.