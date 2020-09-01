Олексій Гончарук став науковим співробітником Eurasia Center, що є складовою частиною Atlantic Council. Колишній український прем'єр фактично перебував у "творчих пошуках", відколи перестав очолювати Кабінет Міністрів України на початку березня 2020 року.

Про те, що Олексій Гончарук увійшов до команди аналітичного центру, повідомляє сам Eurasia Center у своєму твіттері.

Цікаво Життя після прем'єрства: чим займається Олексій Гончарук

Маємо честь оголосити, що Олексій Гончарук приєднається до нас як новий заслужений науковий співробітник. Будучи прем'єром у 2019 – 2020 роках, він очолював орієнтований на реформи уряд. Ми надзвичайно раді вітати його в команді,

– заявили Eurasia Center.

Що відомо про Eurasia Center?

Це складова частина Atlantic Council – американської неурядової організації, аналітичного центру. Сам Eurasia Center займається просуванням демократичних цінностей у східній Європі, Росії, Кавказі й Середній Азії.



Atlantic Council зокрема займається просуванням ініціатив, які мають на меті підтримку незалежності України, її територіальної цілісності і євроатлантичної інтеграції.

Коротко про Олексія Гончарука: