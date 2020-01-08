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      Експрес до аеропорту "Бориспіль" зламався на другому тижні роботи

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      Не пропрацював і двох тижнів: у Києві зламався експрес до "Борисполя" / wikimedia.org

      Новий потяг маршруту із Києва до аеропорту "Бориспіль" 7 січня о 13:30 зупинився поблизу станції метро "Деміївська". І далі рушити вже не зміг. Укрзалізниця питатиме у виробника, чому ж так сталося.

      Пасажирів, які прямували в аеропорт та, звісно, планували відлетіти вчасно, доправили на летовище іншим потягом. Про це розповіла пресслужба українського залізничного перевізника Укрзалізниці у фейсбуці. 

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      Чому ж потяг зламався – будуть з’ясовувати разом з виробником (це Крюківський вагонобудівний завод, розташований у місті Кременчук Полтавської області). 

      В Укрзалізниці запевняють: "Буде проведено розслідування випадку та висунуті відповідні претензії заводу-виробнику". 

      Новий потяг Укрзалізниця отримала лише наприкінці грудня 2019, на маршрут він вийшов менш за два тижні тому. Зауважимо, що вартість цього сучасного дизель-поїзда – 177 мільйонів гривень. 

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      7 січня
      1896
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Києва Новини Борисполя Укрзалізниця
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