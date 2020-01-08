Експрес до аеропорту "Бориспіль" зламався на другому тижні роботи

Новий потяг маршруту із Києва до аеропорту "Бориспіль" 7 січня о 13:30 зупинився поблизу станції метро "Деміївська". І далі рушити вже не зміг. Укрзалізниця питатиме у виробника, чому ж так сталося.

Пасажирів, які прямували в аеропорт та, звісно, планували відлетіти вчасно, доправили на летовище іншим потягом. Про це розповіла пресслужба українського залізничного перевізника Укрзалізниці у фейсбуці.

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Чому ж потяг зламався – будуть з’ясовувати разом з виробником (це Крюківський вагонобудівний завод, розташований у місті Кременчук Полтавської області).

В Укрзалізниці запевняють: "Буде проведено розслідування випадку та висунуті відповідні претензії заводу-виробнику".

Новий потяг Укрзалізниця отримала лише наприкінці грудня 2019, на маршрут він вийшов менш за два тижні тому. Зауважимо, що вартість цього сучасного дизель-поїзда – 177 мільйонів гривень.