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      Електрична версія Mini Cooper здатна тягти 150-тонний Боїнг: ефектне відео

      Авто24 234 Читать новость на русском

      Mini презентував електричну версію свого хетчбека Cooper SE. І аби підкреслити наскільки потужним є малюк, зняв ефектний ролик, в якому маленький електромобіль для міста з легкістю тягне величезний літак Боїнг 777F, який важить аж 150 тонн.

      Невеличкий, але надзвичайно потужний Mini Cooper встане на конвеєр заводу в британському Оксфорді вже у листопаді 2019 року. 

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      Він ділитиме начинку з електричним BMW i3S.


      Mini Cooper

      Mini Cooper матиме 120-амперну батарею на 44-кіловат-години. Вона живитиме електромотор, який видаватиме 184 сили та 270 Номів тяги. Крім того, авто матиме запас ходу 274 кілометри.


      Електрична версія Mini Cooper здатна тягти 150-тонний Боїнг

      До того ж він не спалюватиме жодної краплини пального. А з точки зору темпераменту він не поступатиметься навіть гарячим версіям бензинових Mini.

      Дивіться вражаюче відео: Mini Cooper тягне 150-тонний Боїнг

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      Теги: авіація Авто24
      Джерело: 24 канал
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