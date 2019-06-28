Електрична версія Mini Cooper здатна тягти 150-тонний Боїнг: ефектне відео
Mini презентував електричну версію свого хетчбека Cooper SE. І аби підкреслити наскільки потужним є малюк, зняв ефектний ролик, в якому маленький електромобіль для міста з легкістю тягне величезний літак Боїнг 777F, який важить аж 150 тонн.
Невеличкий, але надзвичайно потужний Mini Cooper встане на конвеєр заводу в британському Оксфорді вже у листопаді 2019 року.
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Він ділитиме начинку з електричним BMW i3S.
Mini Cooper
Mini Cooper матиме 120-амперну батарею на 44-кіловат-години. Вона живитиме електромотор, який видаватиме 184 сили та 270 Номів тяги. Крім того, авто матиме запас ходу 274 кілометри.
Електрична версія Mini Cooper здатна тягти 150-тонний Боїнг
До того ж він не спалюватиме жодної краплини пального. А з точки зору темпераменту він не поступатиметься навіть гарячим версіям бензинових Mini.
Дивіться вражаюче відео: Mini Cooper тягне 150-тонний Боїнг
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