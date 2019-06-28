Пляшка води за 7 тисяч доларів: скільки коштують додаткові опції суперкара McLaren Senna

Важко жити мільйонерам. У них свої проблеми та свої дуже дорогі мрії. Один з відомих підприємців, а за сумісництвом і блогер Менні Хосбін розповів, як важко було поповнити колекцію суперкарів новим купе McLaren Senna.

Менні Хосбін придбав потужний суперкар, вартістю у мільйон доларів.

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Але на цьому блогер не зупинився. Він захотів, аби на машині був намальований номер 12, як на справжніх машинах для перегонів.



Авто McLaren Senna

Відтак намальований номер потягнув на 30 тисяч доларів. Цікаво, що саме під цим номером колись ганяв і сам Аертон Сєнна. А ще на чверть мільйона заважили дорогі опції, такі як двокольорове фарбування кузова та карбоновий декор в салоні.

McLaren Senna

Але з переліку усього додаткового обладнання найбільше власника McLaren вразила інша опція – звичайна пляшка для води, яка фіксується у карбоновому кріпленні між кріслами. І виявляється що за неї довелося сплатити аж сім тисяч доларів.

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