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      У Іспанії показали потужний комп'ютер вагою 78 тисяч кілограмів: фото, відео

      Авто24 130

      В іспанській столиці розробили суперкомп'ютер MareNostrum 4, який, зокрема, бере участь у створенні автомобілів. Він прораховує аеродинаміку моделей Seat.

      Комп'ютер можна порівняти із потужністю 40 тисяч звичайних ПК і він займає площу 180 квадратних метрів в Політехнічному університеті Каталонії в Барселоні.

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      MareNostrum 4 також є сьомим найпотужнішим комп'ютером в Європі та має 165 888 процесорів. Його продуктивність становить 13 петафлопс і важить він 78 тисяч кілограмів. 

      MareNostrum 4 Seat
      MareNostrum 4 займає площу 180 квадратних метрів / фото Auto Today

      MareNostrum 4 Seat
      Комп'ютер прораховує аеродинаміку моделей Seat / фото Auto Today

      Не дивно, що вчені використовують його, аби моделювати різні речі від того як б'ється серце людини до змін клімату на планеті. 

      MareNostrum 4 Seat
      Комп'ютер замінює 40 тисяч звичайних ПК / фото Auto Today

      Інженери Seat аналізують на ньому інформацію, про аеродинаміку нових моделей, яка потребує неймовірної кількості обчислень. Раніше вона оброблялася протягом місяців, а тепер на це йде усього кілька годин.

      Цікаво, що зараз інженери створюють наступну генерацію комп'ютера MareNostrum 5, який обіцяє бути у 20 разів потужнішим.

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      blog_ava
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      Теги: Авто24 Авто Транспорт
      Джерело: 24 канал
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