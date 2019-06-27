У Іспанії показали потужний комп'ютер вагою 78 тисяч кілограмів: фото, відео

В іспанській столиці розробили суперкомп'ютер MareNostrum 4, який, зокрема, бере участь у створенні автомобілів. Він прораховує аеродинаміку моделей Seat.

Комп'ютер можна порівняти із потужністю 40 тисяч звичайних ПК і він займає площу 180 квадратних метрів в Політехнічному університеті Каталонії в Барселоні.

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MareNostrum 4 також є сьомим найпотужнішим комп'ютером в Європі та має 165 888 процесорів. Його продуктивність становить 13 петафлопс і важить він 78 тисяч кілограмів.



MareNostrum 4 займає площу 180 квадратних метрів / фото Auto Today



Комп'ютер прораховує аеродинаміку моделей Seat / фото Auto Today

Не дивно, що вчені використовують його, аби моделювати різні речі від того як б'ється серце людини до змін клімату на планеті.



Комп'ютер замінює 40 тисяч звичайних ПК / фото Auto Today

Інженери Seat аналізують на ньому інформацію, про аеродинаміку нових моделей, яка потребує неймовірної кількості обчислень. Раніше вона оброблялася протягом місяців, а тепер на це йде усього кілька годин.

Цікаво, що зараз інженери створюють наступну генерацію комп'ютера MareNostrum 5, який обіцяє бути у 20 разів потужнішим.

Про перше таксі, яке літає на водні та автономні таксі – дивіться у програмі.