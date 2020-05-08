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      Електроенергія для населення не подорожчає, – Буславець

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      Електроенергія для населення не подорожчає у 2020
      Електроенергія для населення не подорожчає / Delo.ua

      Ціна електроенергії для населення не підвищиться у 2020 році. Раніше у НКРЕКП повідомили про скасування пільгового тарифу для населення на перші 100 кіловат за годину. Згодом цю заяву у Нацкомісії спростували.

      Про те, що тариф не зміниться, повідомила в.о. глави профільного відомства Ольга Буславець під час селекторної наради, інформує 24 канал.

      До теми Нацкомісія спростувала інформацію про підвищення тарифів на електроенергію

      Тариф для населення у нас залишиться в цьому році, як і в попередньому, не треба непокоїти людей. Є різні заяви, але ми повинні сказати, що населення отримає електроенергію за незміненою ціною,
      – заявила Буславець.

      Зверніть увагу! Економістка Вікторія Войціцька в коментарі 24 каналу повідомила, що ціна на електроенергію може піднятись на приблизно 15 – 20%, а в гіршому випадку на 25%. Таку ситуацію може зумовити ідея виконувачки обов'язків міністра енергетики Ольги Буславець зупинити блоки атомних електростанцій.

      Що відомо про можливе підняття цін на електроенергію

      Раніше член НКРЕКП Дмитро Коваленко заявляв, що регулятор пропонує скасувати пільговий тариф для населення на перші 100 кіловат за годину. Мовляв, так сподіваються вирішити проблему з "зеленими" тарифами. У плані було:

      • підвищити пільговий тариф за перші 100 кіловатів за годину електроенергії для населення з 90 копійок до 1,68 гривні за кіловат у годину. Це дозволить отримувати додатково 12 мільярдів гривень на рік;
      • протягом 2 – 5 років підвищити ціни на електроенергію для населення до рівня промисловості. Однак водночас підтримати найвразливіші категорії споживачів. Це рішення дозволить додатково зібрати понад 38 мільярдів гривень.

      У Нацкомісії поспішили спростувати цю заяву, мовляв, були представлені лише можливі сценарії фінансового збалансування на ринку електричної енергії.

       
      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Комунальні послуги Тарифи Ринок електроенергії Енергетика Ольга Буславець Міністерство енергетики та захисту довкілля Електроенергія
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