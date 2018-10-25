Еліна Світоліна у запеклій боротьбі пробилася у півфінал Підсумкового турніру WTA

Еліна Світоліна завдяки перемозі у матчі з Каролін Возняцкі пробилася у півфінал Підсумкового турніру WTA.

У першому сеті вирішити задачу не вийшло – Каролін виграла з рахунком 7:5. Тому друга партія перетворилася в вирішальну: переможниця виходила в плей-оф.

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Українка програвала з брейком, потім вирівняти ситуацію, а потім мала п'ять сетболів при рахунку 6:5. Все ж з п'ятої спроби Світоліна закрила сет (7:5), а разом з тим здобула путівку в півфінал Підсумкового турніру WTA.

У третій партії завдяки брейк-поінту Еліна Світоліна довела матч ще й до перемоги, піднявши статистику особистих зустрічх між суперницями до 4:1.

Нагадаємо, що в перших двох турах Світоліна перемогла чеських тенісисток Петру Квітову (6:3, 6:3) і Кароліну Плішкову (6:3, 2:6, 6:3). Возняцкі в стартовому матчі поступилася Плішковій (2:6, 4:6), в другому – здолала Квітову (7:5, 3:6, 6:2).

Каролін Возняцкі – Еліна Світоліна 1:2 (7:5, 5:7, 3:6)

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