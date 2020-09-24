Відповідно до дослідження американців, найгірше на вторинному ринку за океаном продаються автомобілі Land Rover. Експерти ствердили, що навіть вживаний преміум не завжди легко продати.

Американці склали рейтинг 10 найнепопулярніших вживаних машин – 5 мають емблему британської марки Land Rover. Про це йдеться в програмі "Авто 24" на 24 каналі.

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Найгірші результати, тобто 1 місце в антирейтингу, у Land Rover Discovery, який продають за 199 днів. Середній показник по ринку для інших брендів – це 68 днів.



Land Rover Discovery / Фото з InfoCar

Трохи швидше знаходять власника вживані Range Rover Velar, вони – на 2 місці. Їх продають за 188 днів.



Range Rover Velar / Фото з LandRover

На 3 місці – Maserati Levante з показником 181 день.



Maserati Levante / Фото з "Драйв"

4 місце – Range Rover Sport з показником 125 днів.

з показником 125 днів. 5 місце – мінівен Kia Cadenza з показником 121 день.

з показником 121 день. 6 місце – Land Rover Discovery Sport з показником 118 днів.

з показником 118 днів. 7 місце – Range Rover з показником 117 днів.

За словами американських аналітиків, така непопулярність Land Rover стала результатом їхньої поганої надійності. Cadillac XT4 з результатом 115 днів, Alfa Romeo Stelvio – 115 днів, та Ford EcoSport – 109 днів випередили британські преміум-моделі.

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Попри пандемію, автошоу в Лос-Анжелесі таки відбудеться. Його перенесли з 18 листопада 2020 року аж на 21 травня 2021 року.

Дивіться повний випуск програми "Авто24":