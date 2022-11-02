Про це 24 каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. Він також зазначив, що це надзвичайно складний механізм, запрацює він не раніше січня.

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За словами Вігірінського, тоді, коли безпосередньо стане відчутним вплив стелі ціни на конкретні постачання. Попри те, що це механізм мав запрацювати із 5 грудня, але було роз'яснення Міністерства фінансів США, де йшлось про те, що судна, які навантажують – перебувають у морі 30-40 днів.

Якщо їх завантажать до 19 грудня, то до 19 січня обмеження на ці судна накласти не можна.

Якими будуть обмеження, пояснює Андрій Вігірінський: ЄС та країни, які взяли на себе повноваження із контролю стелі цін – не дозволять суднам, які порушують цінову межу, обслуговуватись у свої портах.

Простими словами, якщо ти один раз зв'язався із Росією – на інший ринок вийти не зможеш,

– каже він.

Росія за останні місяці масово викуповує старі танкери із терміном експлуатації у 20 років – це буде окремий флот, який обслуговуватиме виключно російську нафту.

Детальніше про запуск ембарго на російську нафту: дивіться відео

Проблема заміщення російської нафти

Для Європи відкривається інша проблема, яка пов'язана із ембарго – заміщення. Європейці розраховували на нафту із Саудівської Аравії. Як правило, саудити, тримають простір для маневру, аби стабілізувати попит та пропозицію на ринку.

Своїм рішенням про скорочення видобутку нафти на 1 мільйон барелів нафти на добу, вони підіграли тому, що вони не покриватимуть дефіцит пального на ринку ЄС, який виникне через те, що Росія не буде доступною для ринку ЄС,

– пояснює Андрій Вігірінський.

Виходить так, що Саудівська Аравія зіграла політично всупереч власним економічним інтересам, але на користь російської лінії.