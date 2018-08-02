Емілі Ратажковскі в образі Джекі Кеннеді знялася в стильній фотосесії

Провокативну модель Емілі Ратажковскі не часто побачиш в образі, який вона приміряла для нової зйомки. Дівчина позувала у бранні епохи 60-х.

Зйомка відбувалася на вулицях Нью-Йорка. Автором фотосесії виступив 22-річний австралійський манекенник Джордан Баррет. Натхненням для нього став стиль знаменитої Джекі Кеннеді.

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Джекі Кеннеді

Джекі Кеннеді

Ратажковскі постала перед об’єктивом в елегантному рожевому пальто прямого крою та з короткою зачіскою.

Емілі Ратажковскі в образі Джекі Кеннеді

Джордан Баррет та Емілі Ратажковскі

Джордан Баррет та Емілі Ратажковскі

Другим образом Емілі було обтягуюче сіре міні-плаття на тонких бретелях. Такий звабливий фасон для Ратажковскі більш звичний, оскільки модель постійно викладає у мережі свої оголені фото.

Додамо, раніше Кім Кардашян приміряла образ Джекі Кеннеді у фотосесії з маленькою донькою.