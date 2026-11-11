Усе тільки починається: Росія готує українцям "енергетичний холодомор"

Нещодавно Держдепартамент США схвалив продаж Україні 500 ракет для систем Patriot загальною вартістю 2,1 мільярда доларів. Цієї кількості вистачило б, щоб забезпечити захист від ворожої балістики протягом зими. Але проблема полягає в тому, що постачання розпочнеться не раніше 2030 року. Чи означає це, що рішення Держдепартаменту США ніяк не допоможе нашій країні пережити цю зиму? Насправді допоможе. Про це пише Юрій Федоренко.

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Нам допоможе прозора схема з європейцями

Україна запропонувала європейським партнерам прозору схему: вони передають нам перехоплювачі PAC-3 зі своїх складів, а в наступні роки відновлюють ці запаси за рахунок законтрактованих нами у США ракет. Міністр оборони України Євгеній Хмара закликав країни, які мають відповідні арсенали, зокрема Велику Британію, Францію, Польщу та Італію, розглянути можливість передачі Україні 10% своїх запасів ракет-перехоплювачів для систем Patriot та IRIS-T. Цього має вистачити, щоб покрити найнагальніші потреби української ППО.

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Що стосується попередніх домовленостей про постачання, то вони виконуються: ракети до Patriot надходять у плановому режимі. Ініціатива під назвою PURL (механізм, за яким європейські країни фінансують закупівлю американської зброї для України) постійно наповнюється конкретним змістом, тобто переліком потреб, які необхідно закрити. Проте на війні завжди існує дефіцит засобів, тому цей перелік постійно оновлюватиметься.

Що з захистом від "Шахедів"?

Окремий напрям підготовки до зимового періоду – це протидія реактивним "Шахедам" противника. Сьогодні десятки українських компаній працюють над відповідними розробками. Уже відбулися успішні запуски реактивних засобів протидії "Шахедам" із підтвердженими бойовими збиттями.

Але треба бути чесними: досягти 90% перехоплення реактивних дронів до зими не вдасться. За цих умов готуватися до викликів повинні не лише військові та дипломати, а й уся країна.

Підготовка енергетики

Плани "зимової стійкості" були розроблені на рівні РНБО ще влітку й утілюються в життя настільки швидко, наскільки це взагалі можливо. Особливу увагу приділено енергетиці. Практично кожен крок узгоджується з європейськими партнерами та підкріплюється фінансуванням ЄС.

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Єврокомісія надала Україні близько мільярда євро на підготовку до зими 2026 – 2027 років. Станом на сьогодні вже можна говорити про створення своєрідного "енергетичного Рамштайну". Але, звісно, цей "Рамштайн" не зможе в режимі нон-стоп контролювати стан кожного українського будинку.

Готуватися мають усі

Ще один обов'язковий рівень підготовки – це індивідуальний. Кожному домогосподарству варто подбати про утеплення оселі та, за можливості, придбати засоби автономного живлення: павербанки, запас батарейок відповідного типу, акумуляторні лампи тощо. Також варто мати запас їжі, питної та технічної води (з розрахунку щонайменше три літри питної води на дорослу людину на добу).

Одна з найважливіших порад: не залишатися надовго наодинці й не залишати наодинці своїх ближніх. Особливу роль відіграватимуть домові чати та різні форми самоорганізації – на рівні будинків, координаційних штабів і громад.

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Крім матеріального виміру, є ще й нематеріальний – морально-психологічний. Нам потрібно постійно підтримувати одне одного, щоб пройти цю зиму. Можливо, вирішальну зиму цієї війни.

Стійкість – це передусім психологічна категорія. Ворог щодня витончено й цілеспрямовано грає на наших нервах, поєднуючи повітряний терор з інформаційно-психологічними спецопераціями. Але нам не звикати. Після кожного випробування ми ставали сильнішими. Так буде і цієї зими. Тримаймо стрій. Слава Україні!