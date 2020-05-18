Епічна ДТП у Харкові: дівчина на елітному Porsche в’їхала у квіти та знесла дорожній знак – фото

У Харкові сталася непересічна ДТП. Олії у вогонь додає і те, що за кермом була дівчина та їхала вона на елітному Porsche.

Деталі аварії Подробиці інциенту повідомив телеграм-канал "Харків 1654". Зверніть увагу Страшне зіткнення в Одесі: водія з понівеченого авто діставали рятувальники – фото, відео Коротко про ДТП за участю Porsche у Харкові ДТП сталася удень 17 травня.

Місце аварії – проспект Правди за будівлею Держпрому.

Дівчина на спорткарі знесла дорожній знак.

У підсумку вона розбила передню частину машини.

Ніхто не постраждав.

На місці інциденту було багато поліції.

Причина аварії наразі є невідомою.

Подробиці події встановлює поліція. Фото та відео з місця аварії У мережі вже з’явилися фото та відео з місця інциденту. Дівчина розбила елітний Porsche у Харкові: відео На кадрах видно вщент розбитий Porsche. Цікаво, що дорожній знак розміщувався на клумбі. Останню встановили як розділення між трамвайною та автомобільною смугою. До теми На Вінниччині п'яна водійка збила велосипедистку з двома дітьми: промовисті фото Місце ДТП за участю Porsche у Харкові (Фото: телеграм-канал "Харків 1654")