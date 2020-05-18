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Епічна ДТП у Харкові: дівчина на елітному Porsche в’їхала у квіти та знесла дорожній знак – фото

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Дівчина на елітному Porsche знесла дорожній знак у Харкові: фото, відео
Дівчина вщент розбила елітний Porsche у Харкові: деталі аварії / Телеграм-канал "Харків 1654"

У Харкові сталася непересічна ДТП. Олії у вогонь додає і те, що за кермом була дівчина та їхала вона на елітному Porsche.

Деталі аварії

Подробиці інциенту повідомив телеграм-канал "Харків 1654".

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Коротко про ДТП за участю Porsche у Харкові 

  • ДТП сталася удень 17 травня.
  • Місце аварії – проспект Правди за будівлею Держпрому.
  • Дівчина на спорткарі знесла дорожній знак.
  • У підсумку вона розбила передню частину машини.
  • Ніхто не постраждав.
  • На місці інциденту було багато поліції.
  • Причина аварії наразі є невідомою.
  • Подробиці події встановлює поліція.

Фото та відео з місця аварії

У мережі вже з’явилися фото та відео з місця інциденту.

Дівчина розбила елітний Porsche у Харкові: відео 

На кадрах видно вщент розбитий Porsche. Цікаво, що дорожній знак розміщувався на клумбі. Останню встановили як розділення між трамвайною та автомобільною смугою.

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Місце ДТП за участю Porsche у Харкові (Фото: телеграм-канал "Харків 1654")

Автор: Андрій Шляхтін
Теги: Кримінальні новини Porsche Аварії та ДТП Новини Харкова Новини України
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