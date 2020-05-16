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На Вінниччині п'яна водійка збила велосипедистку з двома дітьми: промовисті фото

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На Вінниччині п'яна водійка збила велосипедистку з двома дітьми: промовисті фото

У місті Козятин, що на Вінниччині, 21-річна водійка не впоралася з керуванням та виїхала на зустрічну смугу. Відомо, що жінка була у стані алкогольного сп'яніння та наїхала на 33-річну жінку, що вела у руках велосипед, на якому було двоє дітей.

Наразі мати з дітьми перебувають у лікарні. Про це повідомили у Нацполіції Вінницької області.

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У крові жінки, яка перебувала за кермом іномарки, виявили алкоголь. Її автівку перевезли на арештмайданчик. Наразі поліція з'ясовує усі обставини й причини автопригоди.

21-річна водійка не впоралась з керуванням і виїхала на зустрічну смугу, де збила 33-річну жінку. Вона в руках вела велосипед. На ньому перебувало двоє дітей віком 5 і 7 років. Усіх трьох постраждалих госпіталізували до лікарні,
– мовиться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили провадження за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.

ДТП у Вінниччині
Постраждалі мати з дітьми перебувають у лікарні / Фото Нацполіції

Автор: Северин Трач
Теги: Арешт Алкоголь Транспорт Постраждалі Поліція Лікарня Діти і неповнолітні Аварії та ДТП Вінниця Новини України
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