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В Винницкой области пьяный водитель сбил велосипедистку с двумя детьми: красноречивые фото

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В Винницкой области пьяный водитель сбил велосипедистку с двумя детьми: красноречивые фото

В городе Козятин Винницкой области 21-летняя женщина-водитель не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Известно, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения и наехала на 33-летнюю женщину, которая вела в руках велосипед, на котором были двое детей.

Наразі мати з дітьми перебувають у лікарні. Про це повідомили у Нацполіції Вінницької області.

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У крові жінки, яка перебувала за кермом іномарки, виявили алкоголь. Її автівку перевезли на арештмайданчик. Наразі поліція з'ясовує усі обставини й причини автопригоди.

21-річна водійка не впоралась з керуванням і виїхала на зустрічну смугу, де збила 33-річну жінку. Вона в руках вела велосипед. На ньому перебувало двоє дітей віком 5 і 7 років. Усіх трьох постраждалих госпіталізували до лікарні,
– мовиться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили провадження за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.

ДТП у Вінниччині
Постраждалі мати з дітьми перебувають у лікарні / Фото Нацполіції

Автор: Северин Трач
Теги: Новости Украины Арест Алкоголь Транспорт Постраждалі Полиция Больница Дети и несовершеннолетние Аварии и ДТП Винница
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