09:43
24 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Кобзон санкцій уник і шлях колегам підказав. Куди відлітають друзі Путіна
      Вєсті Кремля
      23:32, 23 січня
      Вєсті.UA: Еволюція Бойка від шістки до тринадцятки. Інтерв'ю возгордоненого Луценка
      Вєсті.UA
      19:38, 23 січня
      Мільйони на вітер: хто у Дніпрі відмиває гроші, цинічно прикриваючись АТОвцями
      ЦРУ
      09:00, 23 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дитяче виховання – на вулиці і вдома
      Згадати все
      22:41, 22 січня
      Телеканал новин 24 Блоги Артем Овдієнко
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Артем Овдієнко

      Епідемія кору не за горами: як запобігти смертельній хворобі

      1992
      МОЗ розгляне питання про оголошення епідемії кору
      МОЗ розгляне питання про оголошення епідемії кору / Фото з відкритих джерел

      Україна нині на порозі епідемії кору. За перші дні нового року від цієї смертельно небезпечної інфекційної хвороби померли п'ятеро українців, а ще 10 тисяч – захворіли.

      Попри це офіційно епідемію поки не оголошували. Але Міністерство охорони здоров'я розглядає таку можливість, і не виключено, що станеться це вже наступного тижня. Тоді окрім кору, Україною почне ширитися ще й паніка, всі кинуться по аптеках та поліклінках, але зрозуміло, що ні лікарів, ні ліків на всіх не вистачить.

      Що таке кір?

      Кір – це дуже заразна інфекційна хвороба, яка передається повітряно-крапельним шляхом, тому шанси захворіти, навіть в маршрутці, надзвичайно високі. У перші дні симптоми кору дуже схожі на грип чи ГРВІ – то ж хворий може не підозрювати, що розносить цю смертельну інфекцію.

      Читайте також: Грип – смертельно небезпечний: як уберегтися?

      Якихось особливих ліків від цієї хвороби немає. Важливо, щоб інфікована цією хворобою людина була ізольована. До речі, інфекційні відділення в Україні вже переповнені, а в деяких регіонах України оголошують карантини у навчальних закладах. З початком епідемії не виключено, що всіх школярів та студентів відправлять на вимушені канікули.

      Звідки в Україні кір?

      Нині мало не всюди у світі перемогли цю інфекцію. Здавалося, чого б це дитяча хвороба нині вбиває дорослих українців? Що не дивно, винні у цьому самі ж українці, які зробили все можливе, аби в нашій країні сталася та епідемія. Йдеться про 1990-ті роки минулого століття, коли в нас з'явилася чи то мода, чи то дурість масово відмовлятися від щеплень. Тепер, коли спільний імунітет українців виявився неспроможним зупинити розповсюдження цієї хвороби, ми й перебуваємо на порозі епідемії та масових смертей.

      Захворюванність на кір

      Як вберегтися від смертельної хвороби?

      Щоб запобігти хворобі достатньо мати щеплення від кору – це гарантовано захистить від смертельної недуги. То ж, якщо з якихось причин вам не робили щеплення у віці 1 року чи у 6 років – вам негайно варто вакцинуватися, заради власного здоров'я та життя. Зробити щеплення можна у будь-якій поліклініці, поки наявна вакцина. Рекомендую зробити процедуру якнайшвидше, адже, коли Міністерство охорони здоров'я оголосить в країні епідемію – налякані українці масово кинуться до поліклінік, будуть шалені черги, а вакцина швидко закінчиться.

      Якщо ви не впевнені чи робили в дитинстві щеплення від кору, або ж хочете бути впевненими, що маєте в крові потрібні для захисту антитіла – можете для цього здати кров на аналіз. У приватній лабораторії це коштуватиме 230 гривень результат повідомлять вже наступного дня.

      А можете нічого з переліченого не робити та продовжувати вірити у те, що вакцини шкідливі, що всі епідемії – результат змови фармацевтичних корпорацій, а вас і вашу родину захистить молитва та подрібнені цибуля чи часник... У нас вільна країна, тому ви вправі в таке вірити. Єдине, що прошу: коли захворієте, бо не зробили щеплення, будь ласка, сидіть вдома, не поширюйте хворобу серед сусідів чи колег по роботі, адже вони не мають страждати від того, що ви – ідіоти.

      Читайте також: Як вберегтися від кору: все про вакцинацію

      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини України Міністерство охорони здоров’я Кір Епідемія Публікації
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Тетянин день: афіша подій у Києві та Львові
      сьогодні , 09:00 Тетянин день: афіша подій у Києві та Львові
      2443
      Епідемія кору не за горами: як запобігти смертельній хворобі
      сьогодні , 08:40 Епідемія кору не за горами: як запобігти смертельній хворобі
      Артем Овдієнко 1990
      Як вберегтися від кору: все про вакцинацію
      23 січня , 17:54 Як вберегтися від кору: все про вакцинацію
      Яніна Ткачук 4817
      Вирок для Януковича: життєвий шлях "легітимного"
      сьогодні , 07:02 Вирок для Януковича: життєвий шлях "легітимного"
      Ірина Лаб'як 3438
      Возвращение Насти-Рыбки: как белорусская проститутка поставила на уши Кремль и Белый дом
      сьогодні , 01:00 Возвращение Насти-Рыбки: как белорусская проститутка поставила на уши Кремль и Белый дом
      Іван Яковина 2759
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук