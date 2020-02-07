Эпоха драконов: почему политика Кремля может стать новой нормой

Еще недавно нам казалось, что эпоха драконов закончилась. Империи распадались, железные занавесы рушились. Будущее казалось обреченным на демократию и многие искренне верили, что наступил конец истории. Мы ошибались.

Крах империй совпал с крахом прежних правил. Мир, в котором выпало жить победителям, стал необратимо меняться. На смену "галактике Гутенберга" стала приходить "галактика интернета".

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Технологии стали разрушать институты, а соцсети опротестовывают монополию СМИ. На смене институциональной цензуре пришла цензура добровольная.

Фрики получили возможность находить единомышленников и создавать политический запрос. Факты стали подвергаться ревизии. Неврозы продаются все лучше, а описание реальности все хуже. Человечество победило реальные угрозы и стало бояться вымышленных.

Политические архитектуры пытаются держать удар. Но их монополию оспаривают те, кто готов смешивать жанры. На смену концепции "сегодня – это несовершенное завтра" пришла идея, что "сегодня – это испорченное вчера". И в этот момент отчетливо понимаешь, что в политике выигрывает тот, кто способен играть в долгую.

Еще недавно Владимир Путин казался нам человеком, обреченным проиграть. Пять лет назад мы пытались понять, на что он рассчитывает. Обсуждали международное право, говорили о Ялтинской системе, подбирали исторические аналогии, предрекали изоляцию и крах.



Владимир Путин

Сегодня мы:

Твердим о кризисе запада.

Наблюдаем за достройкой российских газопроводов.

Привыкаем к меркантильности ПАСЕ.

Следим за попытками европейских столиц снять санкции и вернуть Москву в мировое политбюро.

Украине выпало доказывать свое право на существование в тот самый момент, когда это же право доказывает демократия как таковая. Вопреки ожиданиям, политика Кремля не стала нарушением нормы. Более того – она все больше претендует на то, чтобы стать новой нормой.

Драконы возрождаются, потому что их некому побеждать. Борьба с ними обходится дорого – и обрекает на лишения. Все больше людей хотят пользоваться ценностями и все меньше готовы за них платить.

Те, кто говорят об угрозах, выглядят, как исключение, и воспринимаются как изгои. Сложные рецепты проигрывают простым. Те, кто пытаются быть честными – проигрывают тем, кто не пытаются.

В новой реальности драконам даже не приходится сражаться. Им достаточно сидеть на берегу и ждать. Сначала река времени пронесет мимо них прежних противников, которые не выдержали конкуренции в мире, где шоу подменило политику. А затем они остаются один на один с поколением имитаторов. Которое все чаще побеждает на выборах.

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Драконы сильны тем, что им нет нужды нравиться. Тем, что они могут позволить себе быть злопамятными. Тем, что они не зависят от людей, которыми управляют. В эпоху краха институтов они остаются единственными, кто не зависит от чужих капризов. Конец истории наступил. Но почему мы думаем, что это конец их истории?