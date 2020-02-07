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      Эпоха драконов: почему политика Кремля может стать новой нормой

      Грані правди 213 Читать новость на русском

      Еще недавно нам казалось, что эпоха драконов закончилась. Империи распадались, железные занавесы рушились. Будущее казалось обреченным на демократию и многие искренне верили, что наступил конец истории. Мы ошибались.

      Крах империй совпал с крахом прежних правил. Мир, в котором выпало жить победителям, стал необратимо меняться. На смену "галактике Гутенберга" стала приходить "галактика интернета".

      Цікаво: Кто может быть после Путина

      Технологии стали разрушать институты, а соцсети опротестовывают монополию СМИ. На смене институциональной цензуре пришла цензура добровольная.

      Фрики получили возможность находить единомышленников и создавать политический запрос. Факты стали подвергаться ревизии. Неврозы продаются все лучше, а описание реальности все хуже. Человечество победило реальные угрозы и стало бояться вымышленных.

      Политические архитектуры пытаются держать удар. Но их монополию оспаривают те, кто готов смешивать жанры. На смену концепции "сегодня – это несовершенное завтра" пришла идея, что "сегодня – это испорченное вчера". И в этот момент отчетливо понимаешь, что в политике выигрывает тот, кто способен играть в долгую.

      Еще недавно Владимир Путин казался нам человеком, обреченным проиграть. Пять лет назад мы пытались понять, на что он рассчитывает. Обсуждали международное право, говорили о Ялтинской системе, подбирали исторические аналогии, предрекали изоляцию и крах.

      Владимир Путин
      Владимир Путин

      Сегодня мы:

      • Твердим о кризисе запада.
      • Наблюдаем за достройкой российских газопроводов.
      • Привыкаем к меркантильности ПАСЕ.
      • Следим за попытками европейских столиц снять санкции и вернуть Москву в мировое политбюро.

      Украине выпало доказывать свое право на существование в тот самый момент, когда это же право доказывает демократия как таковая. Вопреки ожиданиям, политика Кремля не стала нарушением нормы. Более того – она все больше претендует на то, чтобы стать новой нормой.

      Драконы возрождаются, потому что их некому побеждать. Борьба с ними обходится дорого – и обрекает на лишения. Все больше людей хотят пользоваться ценностями и все меньше готовы за них платить.

      Те, кто говорят об угрозах, выглядят, как исключение, и воспринимаются как изгои. Сложные рецепты проигрывают простым. Те, кто пытаются быть честными – проигрывают тем, кто не пытаются.

      В новой реальности драконам даже не приходится сражаться. Им достаточно сидеть на берегу и ждать. Сначала река времени пронесет мимо них прежних противников, которые не выдержали конкуренции в мире, где шоу подменило политику. А затем они остаются один на один с поколением имитаторов. Которое все чаще побеждает на выборах.

      Важливо: Финальная цель Кремля: почему Крым нельзя выводить за скобки

      Драконы сильны тем, что им нет нужды нравиться. Тем, что они могут позволить себе быть злопамятными. Тем, что они не зависят от людей, которыми управляют. В эпоху краха институтов они остаются единственными, кто не зависит от чужих капризов. Конец истории наступил. Но почему мы думаем, что это конец их истории?

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      Автор: Павло Казарін
      Теги: Новини Росії ЗМІ Новини України Новини політики Європа Відеоблоги Володимир Путін ПАРЄ Грані правди
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