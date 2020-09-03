Епопея з Delfi продовжилась у суді: на сумнозвісний танкер наклали арешт
Господарський суд Одеської області частково задовольнив позов Адміністрації морських портів України. На танкер Delfi, що належить компанії Mister Drake PC, наклали арешт.
Суд задовольнив прохання позивача частково
Також відповідно до рішення суду АМПУ може переміщати танкер. Про це мовиться у єдиному реєстрі судових рішень.
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Проте вимоги позивача задовольнили не усі. Зокрема, судновласнику не заборонили відчужувати, передавати в користування, оренду, лізинг, концесію, управління, заставу або безоплатне користування судно Delfi.
Своє рішення служителі Феміди аргументували тим, що такі заборони можуть трактуватись як втручання у володіння власником своїм майном й порушенням його прав.
Також АМПУ просить суд стягнути з судновласника понад 2 мільйони 400 тисяч гривень – суму збитків, яких завдала компанії аварії танкера.
Що відомо про аварію танкера Delfi біля Одеси
- Танкер Delfi затонув біля берегів Одеси ще у листопаді 2019 року. З танкера стався витік нафтопродуктів.
- Власник судна повинен був до 31 березня 2020 року вжити заходів щодо підйому затонулого танкера, проте так цього і не зробив.
- 25 липня друга спроба компанії-підрядника Smart Marine Concept зняти з мілини танкер Delfi завершилася невдачею.
- 26 липня проблему з затонулим танкером Delfi визначили як надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Тепер цим питанням займається Міністерство інфраструктури й особисто Владислав Криклій.
- 26 серпня буксирам нарешті вдалося частково вирівняти судно за допомогою металевих тросів і поставити танкер на кіль.
- У танкері утворилася величезна пробоїна, яку доведеться герметизувати.