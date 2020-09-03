Господарський суд Одеської області частково задовольнив позов Адміністрації морських портів України. На танкер Delfi, що належить компанії Mister Drake PC, наклали арешт.

Суд задовольнив прохання позивача частково

Також відповідно до рішення суду АМПУ може переміщати танкер. Про це мовиться у єдиному реєстрі судових рішень.

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Проте вимоги позивача задовольнили не усі. Зокрема, судновласнику не заборонили відчужувати, передавати в користування, оренду, лізинг, концесію, управління, заставу або безоплатне користування судно Delfi.

Своє рішення служителі Феміди аргументували тим, що такі заборони можуть трактуватись як втручання у володіння власником своїм майном й порушенням його прав.

Також АМПУ просить суд стягнути з судновласника понад 2 мільйони 400 тисяч гривень – суму збитків, яких завдала компанії аварії танкера.

Зверніть увагу! У серпні 2020 року Господарський суд ухвалив інше рішення у справі. Адміністрації морських портів відмовили у вимозі стягнути з судновласника суму, а також накласти арешт на танкер. Причина банальна – позов неправильно склали.

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