Такі настанови дали у Міністерстві закордонних справ України. Причина полягає у загостренні відносин між Белградом та Приштиною.

Важливо Прем'єр Косово закликав місію НАТО прибрати барикади сербів: Вучич збирає терміновий Радбез

Для отримання допомоги українці можуть звертатися на цілодобову "гарячу лінію" посольства України в Сербії:

+381631113185,

або емейл: emb_rs@mfa.gov.ua.

Рекомендуємо громадянам України поки що утриматися від відвідування цього регіону Західних Балкан, а тим, хто там перебуває – уникати місць масового скупчення людей,

– мовиться у повідомленні МЗС України.

Що відбувається у Косово

10 грудня на півночі Косова розпочалася нова ескалація за участю сербів. Вони встановили на дорогах регіону барикади після того, як косовська поліція затримала експравоохоронця сербського походження.

11 грудня прем'єр-міністр Косово Альбін Курті закликав місію НАТО в Косові прибрати всі барикади, оскільки вони порушують право на вільне пересування.

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що Косово має намір спробувати "розв'язати сербську проблему", й звинуватив "частину міжнародної спільноти" в бездіяльності, водночас закликав косовських сербів та албанців до спокою.

Історичний підтекст

Після завершення Другої світової війни Косово увійшло як автономія у склад Югославії, а опісля стало частиною Сербії. У 1974 році автономію краю було розширено. Попри те, що регіон був територією Сербії, більшість його населення становили та становлять албанці.

Численні етнічні конфлікти, зокрема після розпаду Югославії, призвели до початку громадянської війни у 1996 році. Жорстока війна, яка у 1999 році набула ознак етнічних чисток, стала причиною втручання НАТО у конфлікт. Наслідком операції стало виведення сербських військ з територію Косова і перехід останнього під контроль НАТО, а згодом ООН.

У 2008 році Косово проголосило про свою незалежність від Сербії. Понад 100 країн визнали її. Країна є потенційним кандидатом на членство в Європейському Союзі. Однак Сербія не визнає незалежності Косова та вважає його своєю територією.