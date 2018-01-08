Естонія у 2018-му витратить на оборону рекордну суму
20:17, 8 січня 370 Читать новость на русском
Естонія у 2018 році вперше в своїй історії витратить на оборону більше 500 мільйонів євро.
Про це розповів прем'єр країни Юрі Ратас, повідомляє "Інтерфакс".
Він пояснив, що оборонний бюджет складається з низки основних компонентів. Перший стосується розвитку власних оборонних потужностей або реалізації програми державної оборони. На неї піде 2% ВВП, що в нинішньому році становить 490 мільйонів євро.
Читайте також: Естонський генерал звинуватив Росію у підготовці війни проти НАТО
Також у бюджеті закладені кошти на інвестиції в створювану для розміщених в Естонії сил НАТО інфраструктуру. Вони сягнуть 18 мільйонів євро, ще 6 мільйонів євро піде на поточні витрати по прийому союзників.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ15 вересня 2017 , 00:03
Чоловік закопав молоду дівчину біля озера у Києві16 листопада 2017 , 00:07
Усик підтвердив страх росіян, – реакція соцмереж на перемогу над Хуком10 вересня 2017 , 12:00
Турчинов прокоментував інформацію про постачання українських двигунів в КНДР14 серпня 2017 , 15:12
США запропонували Росії свої умови розміщення миротворців на Донбасі14 листопада 2017 , 10:12