Естонія у 2018-му витратить на оборону рекордну суму

Естонія у 2018 році вперше в своїй історії витратить на оборону більше 500 мільйонів євро.

Про це розповів прем'єр країни Юрі Ратас, повідомляє "Інтерфакс".

Він пояснив, що оборонний бюджет складається з низки основних компонентів. Перший стосується розвитку власних оборонних потужностей або реалізації програми державної оборони. На неї піде 2% ВВП, що в нинішньому році становить 490 мільйонів євро.

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Також у бюджеті закладені кошти на інвестиції в створювану для розміщених в Естонії сил НАТО інфраструктуру. Вони сягнуть 18 мільйонів євро, ще 6 мільйонів євро піде на поточні витрати по прийому союзників.