Естонський генерал звинуватив Росію у підготовці війни проти НАТО

Командувач Силами оборони Естонії, генерал-лейтенант Ріхо Террас заявив, що Росія готується до бойових дій проти країн-членів блоку НАТО.

Про це Террас розповів в інтерв'ю Bild.

Естонський генерал-лейтенант висловив переконання, що під час спільних із Білоруссю військових навчань "Захід-2017" Москва відпрацьовувала сценарій "повномасштабної військової кампанії" проти Північноатлантичного альянсу в Європі.

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"Вона (військова кампанія) була спрямована не тільки проти балтійських країн, але проти всіх країн від Північного до Чорного моря. Навчання за своїм масштабом значно перевершували офіційно встановлені рамки", – заявив командувач Силами оборони Естонії.

При цьому він наголосив, що естонські війська готові до будь-якого варіанту розвитку подій, проте "діяти ефективно" вони зможуть лише за підтримки збройних сил союзних держав.