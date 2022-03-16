Таку інформацію повідомили у телеграм-каналі Міністерства соціальної політики України. Головні деталі розповіла Міністр соціальної політики Марина Лазебна.

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Евакуація була непростою. Більшість дітей мають складні захворювання, комплексні порушення розвитку, і їх переміщення на великі відстані, в незнайоме оточення потребує неймовірної концентрації зусиль супроводжуючих та координації дій всіх дотичних до цього процесу,

– зауважила Лазебна.

За словами Міністра соціальної політики, дітей спочатку евакуювали до Польщі, де вони знаходились у відповідно обладнаному закладі, а потім з Польщі перемістили до Іспанії.

"Я щиро вдячна всім, хто забезпечив переміщення по Україні, прикордонникам, які максимально швидко та професійно забезпечили перетин кордону, Польщі, яка створила належні умови для тимчасового розміщення, уряду Іспанії, який не лише запросив дітей і повністю забезпечуватиме їхні потреби на території Іспанії, але і надав окремий літак для того, щоб подорож дітей була максимально комфортною", – прокоментувала Марина Лазебна.

Особливу подяку Міністр висловила Посольству України в Іспанії, які доклали багато зусиль для забезпечення цієї евакуації. Це неймовірна спільна робота, додала Лазебна.

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