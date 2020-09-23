Евакуація з Ейфелевої вежі: надійшло повідомлення про замінування
Повідомлення про замінування Ейфелевої вежі надійшло до паризької поліції близько обіду 23 вересня. З вежі довелось евакуювати людей. На місці працює поліція.
Дзвінок про замінування був анонімним
Периметр Ейфелевої вежі оточили. На місці працюють поліцейські та вибухотехніки. Про це інформує France bleu.
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Наразі вибуховий пристрій шукають. Також поки невідомо, хто саме повідомив про замінування. Як зазначають ЗМІ, чоловік телефоном пообіцяв "підірвати усе навколо".
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