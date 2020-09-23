Повідомлення про замінування Ейфелевої вежі надійшло до паризької поліції близько обіду 23 вересня. З вежі довелось евакуювати людей. На місці працює поліція.

Дзвінок про замінування був анонімним

Периметр Ейфелевої вежі оточили. На місці працюють поліцейські та вибухотехніки. Про це інформує France bleu.

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Наразі вибуховий пристрій шукають. Також поки невідомо, хто саме повідомив про замінування. Як зазначають ЗМІ, чоловік телефоном пообіцяв "підірвати усе навколо".

Зверніть увагу! Під час карантину Ейфелева вежа була закрита протягом трьох місяців. Її відкрили у червні – з певними обмеженнями для відвідувачів.

Це вже не вперше відбувається евакуація людей з візитівки Парижа. Час від часу надходять повідомлення про замінування. У травні та жовтні 2019 року відвідувачів просили покинути вежу через спроби відчайдухів на неї залізти.

Les abords de la Tour Eiffel sont bouclés par la police. Il y a une alerte à la bombe. La circulation est déviée Quai Branly. - @BFMParis pic.twitter.com/WZnWytKk0f — Barthelemy Bolo (@B2Bolo) September 23, 2020

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