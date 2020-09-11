У китайському місті Чжухай, що в провінції Гуандун на півдні країни, раптово вибухнув будинок. Внаслідок вибуху постраждали багато людей, які перебували в будівлі чи просто проходили повз. Інформації про загиблих немає.

Будівля в місті Чжухай раптово вибухнула близько 9 години ранку (це 4 година за київським часом) 11 вересня, повідомляє Центральне телебачення Китаю CCTV.

До слова Потужний вибух пролунав на військовому складі у Йорданії, є загиблі: відео

Людей, що проходили повз будівлю в момент вибуху, довелося діставати з-під завалів. Спершу була інформація про багатьох постраждалих, але згодом до лікарні доставили лише трьох людей, що отримали травми або опіки.

Інформації про загиблих наразі немає зовсім. Наразі місцева влада намагається встановити причини вибуху. На місці інциденту працювали понад 10 пожежних машин, які намагалися ліквідувати вогнище, що виникло внаслідок вибуху.

Сам момент вибуху будівлі випадково потрапив на відео пасажира однієї з машин, що проїздила повз будинок у момент трагедії. Очевидець зафільмував, як поряд з невеликим скупченням людей раптово пролунав вибух.

A Hotel In ZhuHai, Guangdong Province, China Blew Up Today As Spectators Gathered For A Closer Look!

pic.twitter.com/JtdDsgFcTp — Ash (@Ash_Pro1) September 11, 2020

Місто Чжухай на півдні Китаю: карта