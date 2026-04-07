Пішки десятки кілометрів з пораненням: "Янголи" ВМС врятували з окупації родича морпіха

Один з підрозділів Військово-морських Сил ЗСУ провів складну операцію та дістав родича морпіха з окупації. Чоловік роками переховувався від російських військових.

Детальніше про це розповіли у ВМС ЗСУ.

Деталі порятунку цивільного з окупації

Як розповіли українські військові, багаторівневу операцію з евакуації провів підрозділ спеціальної розвідки ВМС "Янголи". Вони врятували чоловіка, який тривалий час вимушено переховувався від окупантів.

Чоловік, захищаючи власне майно, застрелив одного з російських військових та поранив іншого. Через це окупанти оголосили його у розшук. Однак тоді він і сам постраждав, був затриманий і доправлений до лікарні, звідки згодом втік.

Тоді цивільний подолав пішки 60 кілометрів. Після цього переховувався та чинив опір окупаційній владі. Згодом вийшов на зв'язок із рідними, розповіли у ВМС.

Після отримання інформації командувач ВМС ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа доручив підрозділу знайти та евакуювати чоловіка.

До операції залучили сили відповідальних у тій смузі підрозділів морської піхоти, Держприкордонслужби та безпілотників. Вони тримали контакт із чоловіком та детально інструктували щодо маршруту та поведінки на блокпостах.

Він подолав 10 кілометрів шляху на велосипеді небезпечними ділянками. І все це під наглядом розвідувальних БпЛА та FPV-дронів. Тоді як українські бійці атакували ворожі блокпости задля безпеки пересування.

Після зустрічі з групою супроводу рух продовжувався польовими дорогами в обхід основних вузлів ворога. Частину шляху через ризик виявлення довелося подолати пішки,

– додали у Військово-морських Силах.

Евакуйований вже зустрівся із рідними та перебуває на підконтрольній Україні території, запевнили у ВМС.

