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      Что кроется за жестокими действиями Кремля

      Грані правди 470 Читать новость на русском

      Европейские политики никак не поймут логику Кремля – потому что пытаются искать в ней здравый смысл. А она скорее напоминает логику алкоголика.

      Довольно часто приходится общаться с коллегами из Восточной Европы. Многие из них искренне верят в то, что у Кремля есть некий "запасной выход". Они никак не могут поверить, что Кремль не просчитал последствия своих действий. А именно: санкций, обескровливания экономики, падения уровня жизни и неизбежного нарастания нестабильности, которое за этим следует.

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      Это и впрямь сложно укладывается в голове среднестатистического европейца. Западные политики не понимают, на что может рассчитывать страна, которая решила отгородиться от остального мира стеной. И оттого ищут в ситуации подвох.

      И именно в этом и состоит их ключевое заблуждение. Потому что в современных странах решения принимаются консенсусом. Когда учитываются все возможные последствия любого шага.

      А в России решения принимаются ближайшим окружение Владимира Путина, которое вдобавок не хочет ему перечить.

      Западные коллеги не могут понять логику Кремля, потому что продолжают рассматривать его как систему – профессиональную и компетентную. А на самом деле, решения в Москве принимаются на основе индивидуальных желаний российского президента. И тут не всегда есть место здравому смыслу. Как нет, например, здравого смысла в действиях алкоголика.

      путін
      Владимир Путин

      Сами посудите. С точки зрения окружающих алкоголик занимается саморазрушением. Лишает себя денег, здоровья, теряет репутацию, рушит семью. Единственный выход из ситуации – это не пить. Но отказ от алкоголя чреват ломкой и депрессией, а каждая новая доза водки позволяет вернуться в идеальный мир. Можете попробовать объяснить любому алкоголику пагубность его привычки. Только вряд ли эта попытка будет успешной.

      Собственно, именно это сейчас и происходит в действиях Кремля. С точки зрения окружающих, он занимается саморазрушением. С точки зрения самой Москвы, она "живет так, как хочет". Но, как и у алкоголика у Кремля нет ни хитрого плана, ни запасного выхода.

      Более того – в нашей недавней истории мы уже это проходили. В самом конце 80-х в речах идеологов Союза звучали слова о скором преодолении трудностей и бравые отчеты об успехах. Любые разговоры о том, что ресурсы системы исчерпаны, воспринимались с усмешкой, а в события 1991 года никто не верил даже в 1988.

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      Или мы можем вспомнить 2012 год. Безальтернативность "Партии регионов", крепкая гривна, успешно проведенный чемпионат по футболу. Любые рассуждения о том, что Янукович ведет страну в пропасть, пресекались бравурными отчетами, а любые экспертные прогнозы о грядущем крахе упирались в 60% населения, не готового протестовать.

      янукович
      Виктор Янукович

      Нет смысла недооценивать противника, но точно так же нет смысла его и переоценивать. Российская безапелляционность стоит не на железобетоне – она стоит на самоуверенности. Это та самая история про "голого короля", которому никто не решается сказать правду в глаза. Но король ездит по городу без одежды не потому, что задумал хитрое. А лишь потому, что не хочет смотреть фактам в лицо.

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      Автор: Павло Казарін
      Теги: Володимир Путін Новини Росії Україна – Росія Грані правди Відеоблоги Європа
      Джерело: 24 канал
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