Мав отримати нагороду за врятоване життя: на війні в Україні загинув спецпризначенець з Британії

23-річний Ейртон Редферн із південного Девону, що в Англії, загинув 9 травня в Донецькій області. Він ще у 2025 році приєднався до спеціалізованого підрозділу, який підтримує українські сили.

Про втрату повідомила мати військового, передає BBC. В Ейртона залишився також 10-річний брат.

Що відомо про полеглого за Україну іноземця?

Жінка, яка попросила називати її Наташа, розповіла, що "з глибоким болем змушена повідомити про загибель свого сильного, сміливого і неймовірно хороброго сина".

Вона також зізналася, що довгий час жила в страху отримати звістку від поліції, і цей страх, на жаль, справдився 11 травня, коли родина дізналася про його смерть.



Ейртон Редферн загинув на Донеччині / Фото з архіву його матері

У заяві Міністерства закордонних справ Великої Британії зазначається, що відомство підтримує родину загиблого британця та взаємодіє з українською владою.

Мати додала, що син мав отримати нагороду за хоробрість, натомість його життя обірвала війна. Мати подякувала всім за підтримку та слова співчуття.

Відомо, що Ейртон навчався в Churston Ferrers Grammar School, з 12 років був у повітряних кадетах у Торкі, а у 17 років вступив до RAF, після чого вирушив за кордон. Його колишній викладач описав його як розумного, харизматичного та дуже здібного учня, який справив сильне враження на оточення й мав чіткий інтерес до військової служби.

Хто ще з іноземців віддав життя на війні в Україні?

Військовослужбовець Збройних сил Великої Британії Джордж Хулі загинув 9 грудня, отримавши смертельне поранення під час випробувань нових оборонних можливостей в Україні.

27-річний доброволець із Чехії на ім'я Їрка загинув на Харківщині. Він був випускником Середньої художньо-промислової школи в Угерському Градішті та навчався там до третього курсу, після чого залишив навчання у 2019 році.

Також відомо про загибель британського оператора БпЛА Бена Лео Берджесса, який поліг 20 червня в селі Андріївка на Сумщині. Він добровільно приєднався до українських сил у 2022 році та служив у 78-му десантно-штурмовому полку.