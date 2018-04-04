Face Yourself: корейський гурт BTS випустив альбом, який одразу став хітом

Популярний південнокорейський гурт Bangtan Boys, який також знають, як BTS, випустив новий альбом, який одразу став надзвичайно популярним.

Бойзбенд складається із семи учасників, а Face Yourself – став уже третім за ліком у переліку японських альбомів групи.

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У альбомі представлено 12 треків, включаючи японські варіанти пісень, раніше випущених на їхньому альбомі першому Wings та EP Love Of Yourself.

На обкладинці альбому Face Yourself на білому фоні зображений жіночий силует у вигляді кольорового диму.

За перший день на Youtube новий альбом вже прослухали понад мільйон разів.

Альбом Face Yourself можна слухати онлайн: