Компанія Facebook дозволила своїм співробітникам працювати вдома до липня 2021 року. Таке рішення керівництво компанії ухвалило після консультацій з експертами у сфері охорони здоров'я.

Співробітникам видадуть по 1 тисячі доларів на облаштування

Про такий крок компанії під час спалаху коронавірусу інформує CNN.

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Покладаючись на інструкції від державних експертів у сфері охорони здоров'я, та після обговорення всередині компанії, ми ухвалили рішення дозволити нашим співробітникам працювати віддалено до липня 2021 року,

– повідомили у Facebook.

Окрім того, у компанії пообіцяли виділити співробітникам по 1 тисячі доларів. Ці гроші кожен може витратити на облаштування свого "домашнього офісу".

Раніше керівник Facebook Марк Цукерберг повідомляв, що протягом наступних 10 років він планує перевести до 50% співробітників на дистанційну роботу.

Раніше на такий крок пішли у Google та Twitter

Зазначимо, що раніше аналогічне рішення ухвалили й у Google. Працівники компанії через спалах коронавірусу можуть працювати вдома до липня 2021 року. У Twitter пішли ще далі: дозволили співробітникам взагалі не повертатись у офіс, а працювати дистанційно на постійній основі.