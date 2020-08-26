Платіжні картки в смартфоні – нещодавно для нас це було щось неймовірне і надсучасне. Сьогодні ж таким нікого не здивуєш. Натомість, технології не стоять на місці: в Україні вже стартувала послуга "оплати обличчям".

Чи безпечно в Україні "платити обличчям" та як до цієї новації ставляться в Нацбанку, – в матеріалі 24 каналу.

Обличчя замість картки

Сьогодні вже у багатьох українців всі платіжні картки у смартфоні, тому люди часто виходять на вулицю, не маючи при собі навіть гаманця. Для зручності споживачів в Україні вирішили піти далі та запустити нову, ще донедавна таку фантастичну послугу, як "оплата обличчям". Реалізував цю ідею на практиці один з державних банків України, запустивши послугу біометричної оплати покупок FacePay 24. Діятиме новація у роздрібній торговельній мережі. Зокрема, наразі оплачувати товари "обличчям" можна у чотирьох магазинах національної мережі HOP HEY у Дніпрі. Після того як послуга трохи обживеться на теренах нашої країни, залишати вдома можна буде не лише гаманець, а й телефон.

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Як розповів голова правління ПриватБанку Петр Крумханзл, вперше в Україні ПриватБанк та Visa запустили проєкт біометричної оплати покупок в офлайн-ритейлі. Ця новація доступна всім клієнтам ПриватБанку та будь-яким офлайн та онлайн торговцям.

Для того, щоб у банку "розплатитись обличчям" потрібно встановити на смартфон оновлений додаток Privat24 та активізувати оплату FacePay24. Після чого робиться три селфі з різних ракурсів, яке прив'язується до банківської картки Visa. Все готово, можна йти за покупками. Щоб розплатитись, в магазині достатньо буде лише подивитись у спеціальну камеру планшета, який буде знаходитись поруч із касою.



Скоро платіжні картки можуть піти у забуття / Фото 24 каналу

Щоправда, після запуску всіх цих новацій у звичайних українців виникає низка запитань – чи не призведе це до сплеску шахрайств? Адже камері можна "підсунути" чуже фото.

В Національному Банку на запит 24 каналу повідомили, що регулювання питань використання технології FacePay24 у технічних пристроях (POS-терміналах, планшетах) не входить до їх повноважень. Водночас, НБУ підтримує розвиток інноваційних фінансових технологій, продуктів і сервісів за умови, що права користувачів відповідним чином захищені.

Також в НБУ додали, що технологія FacePay24 лише спрощує здійснення розрахунків з використанням платіжних карток (держатель має можливість здійснювати розрахунки без "фізичного" використання платіжної картки). Загальні вимоги до емісії платіжних карток та здійснення операцій з їх використанням встановлені законом "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", Положенням про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використання, правилами платіжних систем, внутрішньобанківськими правилами та договором укладеним між банком та клієнтом.

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Вищеназвані закон та положення не містять обмежень щодо можливості здійснення безготівкових розрахунків з використанням платіжних карток за допомогою, зокрема технології FacePay24.

Безпечно чи ризиковано?

Для мінімізації ризику помилкової оплати чи шахрайства в НБУ радять захищатись, використовуючи додаткові інструменти. Наприклад, як повідомляє ПриватБанк, який є єдиним банком, що запустив таку технологію, безпека платежів досягається завдяки тому, що під час здійснення розрахунків з використання технології FacePay24 банк не зберігає фото клієнта, а платіж має бути додатково підтверджений за допомогою введення ПІН-коду (незалежно від суми платежу).

Натомість, економічний експерт Олег Пендзин скептично ставиться до цієї новації.

Має бути відповідне апаратне забезпечення та база для того, щоб здійснювати такі речі. Наразі, визначення особистості за обличчям є функцією дуже просунутих Айфонів. Але на це у них є апаратна база та достатньо серйозне програмне забезпечення.



Платити "смартфоном" зручніше ніж готівкою / Фото 24 каналу

У нас сьогодні не опрацьовано багато інших напрямків ідентифікації особистості. Щоб доступитись до якогось ресурсу необхідно витратити стільки часу та зусиль, що я думаю в якості експерименту це можливо, а в дійсності ця послуга не матиме розповсюдження,

– зазначає Олег Пендзин.

Експерт запитується – якщо в Києві в якості новації це ще можна реалізувати, то як це все відбуватиметься на практиці в райцентрі? Сьогодні у нас навіть немає ідентифікації за відбитком пальця. В українців є біометричні паспорти, а біометрики в банках – немає. Навіщо людині пам'ятати паролі чи ще щось, якщо можна просто підійти з відбитком пальця і все. Тож, на думку Олега Пендзина, треба було починати з цього.

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Щодо поширення технології, то це, передовсім, буде залежати від багатьох чинників, зокрема вартості її запровадження, уподобань користувачів та технічних можливостей банків.

Технологія проведення оплати за допомогою обличчя – нова. Країни світу сьогодні лише приглядаються до неї та тестують в рамках пілотних проектів, зокрема в Данії, Фінляндії, Нідерландах та Люксембурзі.

Прикладом працюючої системи розпізнавання обличчя для здійснення розрахунків є сервіс Smile To Pay. Бета-версія Smile To Pay була презентована ще у 2015 році, і сьогодні цей сервіс працює в Сеулі (Південна Корея) та у понад 300 містах Китаю.