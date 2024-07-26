Про вирок московського суду стало відомо сьогодні, 26 липня, про це активно пишуть російські ЗМІ та телеграм-канали. Ворожі ресурси без контексту поширюють викривлені повідомлення про діяльність журналіста.

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"Суд у Москві заочно засудив до 7 років колонії українського журналіста Фахрудіна Шарафмала, який закликав до вбивств росіян, повідомили у прокуратурі", – ідеться у повідомленнях пропагандистських ЗМІ.

При цьому зазначають, що Фахрудін Шарафмал внесений до російського реєстру терористів та екстремістів.

Росіяни – законні вороги України

Журналіст Фахрудін Шарафмал уже відреагував на вирок московського суду проти нього. Він наголосив, що росіяни – законні вороги України, а їхні показові судилища не мають нічого спільного із законом та повагою до прав людини.

Ті, кого й пасувало би приговорити до ув'язнення – це самі ж росіяни: судді, військові, цивільні (які підтримують агресію проти України) та пропагандисти. Всі вони винні у неспровокованій, несправедливій та злочинній війні Росії проти нашої країни,

– зазначив Фахрудін Шарафмал.

Зазначимо, що журналіст займає активну громадянську позицію, є волонтером та регулярно проводить масштабні збори на потреби ЗСУ.

Що цьому передувало

Мова про ситуацію, яка сталась в ефірі 24 Каналу на початку повномасштабного вторгнення, у березні 2022 року.

У той день журналіст дізнався про втрату близького друга – офіцера морської піхоти Павла Сбитова, який загинув на війні проти окупантів та не стримавши емоцій, категорично висловився на адресу росіян.

Крім того, Фахрудін Шарафмал зазначив, що українці не хотіли війни, але тепер прагнутимуть не миру, а перемоги.

Згодом журналіст вибачився за свої слова і наголосив, що Україна дотримується усіх міжнародних норм, зокрема і Женевських конвенцій, і ніколи не допустить такого геноциду, який відбувається на території нашої країни.